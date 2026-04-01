Moria Casán aniquiló a la hija de Maru Botana influencer: "No llega ni a categoría cheta"

Moria Casán sacó a relucir su lengua karateka este miércoles cuando en su programa se refirió con su habitual ironía a Sofía Solá, la ex modelo y actual influencer de moda que es hija de la prestigiosa cocinera Maru Botana, luego de ver un viral donde la joven muestra lo que se pondrá en un casamiento.

"No puedo creer lo que vi", señaló Casán con una mano en la boca, luego de ver el clip en su programa La mañana con Moria, que va por la pantalla de El Trece. La sorpresa por la forma de hablar de la mujer de 21 años, que es hija de la chef de la televisión, fue inevitable y un contraste directo con cómo eran las mujeres en su época.

"No le entiendo ni lo que habla", reconoció Moria en complicidad con sus panelistas. "No llega ni a categoría cheta", la describió, justo antes de imitar el tono de vos con el que se maneja Solá.. "'¿Qué es eso, gorda?'", emuló "La One", sin miedo a una cancelación o enojo por parte de sus espectadores y espectadoras.

"'¿Qué te pusiste?'", continuó la conductora, en la misma tónica de imitación y tentada de risa por lo que acababa de ver. "No importa. La perfo de ella me da risa. Es una performance la que hace, yendo a cámara y coso. Casi no le entiendo lo que habla: 'tipo que', 'tipo que'. Me da risa lo que se pone. Baby, sos monísima. Pero es como una nueva cheta", sintetizó Casán.

Sofía Solá, hija de Maru Botana e influencer de moda en redes sociales.

El video de la joven de 21 años que dejó el modelaje para transformarse en una creadora de contenido de moda y belleza era parte de su cuenta de Tik Tok e Instagram, donde ya cosechó más de 60 mil seguidores. En el clip se refería a la elección de su vestimenta para ir a un casamiento al cual había sido invitada, con una imagen de antes y otra de después.

"Chicos, miren el outfit que conseguí en 20 minutos. Oh my fucking god", expresó Solá en el viral. La forma de hablar y las palabras que utilizó fueron parte de lo que llamó la atención, con conceptos como "botulias", para referirse a su calzado. "No sé cómo peinarme, voy viendo. Nada, estoy re contenta", soltó al final del video, con un tono que el panelista Federico Seeber definió como "milipili".