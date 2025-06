Amenazó de muerte a Milei en televisión y Bullrich se lo llevó preso: "Amenazas, respuesta inmediata"

En una jornada histórica, con Cristina Fernández de Kirchner detenida en su domicilio y cientos de manifestantes en las calles, un hombre que se dirigía a la marcha en apoyo a la ex presidenta fue arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras amenazar de muerte al presidente Javier Milei en una transmisión en vivo de LN+. El hecho ocurrió mientras el manifestante circulaba por la Autopista Riccheri a bordo de una camioneta Toyota Hilux junto a otros cuatro hombres. En medio de una entrevista improvisada con el canal, lanzó: "Lo vamos a matar a Milei, al hijo de mil puta de Milei. Milei bastardo, hijo de puta, vende patria, hijo de puta. Acá Joel Pessi".

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios pidieron su inmediata detención: "Este kirchnerista acaba de amenazar de muerte al Presidente Milei. Detención inmediata", escribió un usuario de X (ex Twitter). Minutos después, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó en la misma red social que el hombre ya había sido detenido: "Ya está detenido por la PSA. Amenazas, respuesta inmediata", escribió.

Según detalló el sitio web de La Nación, el arresto se produjo en la Autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central. El hombre fue identificado como Joel Miguel Pessi, tal como él mismo se había presentado durante la entrevista. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez y con la secretaría del doctor Galdi, ordenó su detención e incomunicación. Luego, fue trasladado al penal de Ezeiza.

Patricia Bullrich confirmó la detención del manifestante que amenazó a Javier Milei

Antes de que se hiciera efectiva la orden judicial, Pessi habló con el canal TN: "Mi nombre es Joel Pessi. Me retuvieron el documento porque salí en un noticiero diciendo 'Milei hijo de puta'. Puteé por bronca, como todo argentino. Por lo que estamos pasando, porque no hay trabajo, no hay una mierda. Me expresé y le mandaron una orden a la Policía para que me detuvieran por faltarle el respeto a Milei", explicó. En ese mismo testimonio, se desdijo parcialmente: "No me acuerdo haber dicho que lo íbamos a matar. Lo dije en un momento de bronca, hay muchos como yo. Me expresé, capaz de una manera mala, que no me tendría que haber expresado. No sé hablar bien, pero mandaron una orden para que me detengan. Me tienen demorado. Soy de Ezeiza".