Nacho Elizalde lidera la tarde los streams: Migue Granados usa para su batalla con Nico Occhiato

En medio de la guerra de streaming y las acusaciones de traición, Nico Occhiato dio inicio el pasado lunes una nueva programación de Luzu TV. Con programas diarios que van desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas más ediciones que saldrán esporádicamente, el empresario tienen que dar batalla a Migue Granados.

Si bien el oriundo de Luzuriaga consiguió batir récords de personas mirando en vivo, sin bandas o invitados "estelares" como lo pronunció en un posteo de Instagram, la audiencia fue difícil de mantener con el transcurrir de las horas, lo que llevó a que Nacho Elizalde se proclame sobre el programa Patria y Familia.

Entre el hate y la gloria de la tarde, Nacho Elizalde en medio de una guerra de titanes

Cabe recordar que Nacho llegó al mundo del stream de la mano de Occhiato, quien al principio del proyecto confió en su participación como productor y luego vio que había algo más interesante en él y lo invitó a sentarse en la mesa junto a Nati Jota y Flor Jazmín Peña. Luego de pedir permiso para ausentarse y grabar Bake Off, concurso de pastelería de Telefe, el influencer regresó para anunciar su salida oficial del formato y es que le habían ofrecido ser conductor de un programa en Olga.

La llegada del emprendedor de indumentaria al canal competencia hizo enojar a más de uno, por lo que fue tildado como "traidor". De hecho, fue él mismo quien confesó que Nico no se lo habría tomado de la mejor manera: "No fue muy linda la charla. No sé si se enojó, pero supongo que sintió decepción ".

Migue Granados piensa en los millones que se gana con la incorporación de Nacho Elizalde

Enemistado con el conductor y bajo la etiqueta de desleal, Elizalde volvió a traicionar a sus ex compañeros y Migue Granados lo utilizó en su batalla contra Luzu TV: " Devora Nachito en Olga ", escribió en X para celebrar que era el programa más visto de la tarde teniendo en cuenta todos los canales de streaming. Es así que estuvo por encima de Patria y Familia, conducido por Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan, Anita Espósito y Juli Castro.