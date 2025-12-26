Navidad de alto voltaje fashion: la China Suárez pasó por caja en Palermo y Wanda Nara recibió un regalo más que lujoso

Mientras muchos ajustaban el presupuesto para llegar a los últimos regalos de Nochebuena, dos figuras del espectáculo decidieron despedir el año a pura ostentación, lujo y bolsas repletas. Entre compras millonarias y carteras de colección, la Navidad también tuvo su costado glam. En las horas previas al brindis, La China Suárez no pasó desapercibida en el barrio de Palermo. La actriz y cantante fue fotografiada mientras realizaba sus compras navideñas en un reconocido local de Zara.

La China Suárez de compras

Las imágenes, difundidas por Marcia Frisciotti en su cuenta de Instagram Gossipeame, rápidamente se viralizaron, no tanto por la presencia de la actriz -ya acostumbrada a generar miradas- sino por el número final que apareció en la caja. Como cualquier vecina más, aunque rodeada de curiosos, la pareja de Mauro Icardi recorrió el local y salió cargada de bolsas con prendas de la nueva colección. El detalle que terminó de sorprender fue el ticket: $4.585.354. Una cifra que, tratándose de una marca de fast-fashion, dejó boquiabiertos a más de uno y confirmó que, cuando se trata de regalos navideños, la cantidad también puede hacer historia.

La cifra que gastó La China en unos minutos

Pero si de cifras impactantes se trata, Wanda Nara decidió subir la apuesta. La empresaria y conductora volvió a sacudir las redes al mostrar el contenido de la icónica caja naranja que la esperaba bajo el árbol. Lejos de un accesorio discreto, la figura de MasterChef eligió -o recibió- una pieza considerada de colección: la Hermès Picnic Birkin 25. El modelo, confeccionado en mimbre con detalles en cuero Gold Swift y herrajes de paladio, es una rareza dentro del universo del lujo. Según la página oficial, la cartera está valuada en 68.500 dólares, lo que equivale a unos $91.753.695 pesos argentinos.

El posteo navideño de Wanda con su regalo

El valor del costoso regalo de Wanda

Una verdadera joya fashion que emula la estética de una canasta de picnic, elevada a la máxima categoría de exclusividad en una colaboración con el diseñador Jean-Paul Gaultier. Aunque no trascendió si se trató de un autorregalo o de un obsequio de su pareja, Martín Migueles, lo cierto es que Papá Noel, en este caso, no escatimó en gastos. Entre bolsas que superan los cuatro millones y carteras que rozan los cien, la Navidad dejó en claro que, para algunas celebridades, el espíritu festivo también se mide en cifras de alto impacto. Y, como siempre, las redes hicieron el resto.