Gustavo Scaglione, de comprar Telefe al borde del abismo: estuvo en pre paro cardíaco tras un ataque de avispas en Punta del Este

Una historia de película casi termina con la vida del empresario rosarino Gustavo Scaglione, nuevo dueño del canal Telefe desde octubre, luego de que su grupo empresarial se hiciera con el canal de televisión. Un ataque de avispas en Punta del Este lo llenó de picaduras y le salvaron la vida en el policlínico local, donde el paciente llegó en un "pre paro" cardíaco y con la presión muy baja. Al otro día volvió al lugar para agradecer la gestión médica.

El incidente se dio en una chacra de José Ignacio, en las playas cercanas a Punta del Este en el Uruguay. El predio se encuentra a dos kilómetros del policlínico de la localidad, en donde finalmente le salvaron la vida cuando lo estabilizaron antes de llevarlo al sanatorio Mautone de la localidad de Maldonado.

La Policlínica de José Ignacio en Punta del Este.

Según relató el médico Leonardo Falcao a FM Gente, que el empresario llegó "desmayado en la camioneta con la presión bajísima". La cifra que soltó el trabajador de la salud es que era "menos de 7" y hasta confirmó que se encontraba "en preparo" cuando llegó. Allí debió ser reanimado, mientras se preparaban para revertir el shock anafiláctico que sufrió. El estado se refiere a cuando un organismo atraviesa una reacción alérgica sistémica y repentina, que es potencialmente mortal.

"Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco", detalló el médico que le salvó la vida. Una vez lograron tenerlo mejor, lo trasladaron al otro centro en una ambulancia de la policlínica, que según el testimonio fue donada por una vecina del balneario. El vehículo se encontraba en perfectas condiciones, estaba completamente equipado y fue clave para que Scaglione llegue "estabilizado perfectamente".

Gustavo Scaglione volvió a agradecer a quienes le salvaron la vida en Punta del Este.

El gesto que llamó la atención es que, un día después del ataque de las avispas y su recuperación, el empresario volvió a agradecer a los médicos que le salvaron la vida. "Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar", reconoció Falcao. A su vez, familiares de la víctima celebraron ante Infobae que ya se encuentre bien. "Fue un susto y actuaron rápido. Está muy agradecido a los médicos y al equipo de salud. Ya está contestando mensajes desde su teléfono y su hijo viajó para acompañarlo", explicaron.

Scaglione encabezó la compra de Telefe en octubre pasado, por un total 95 millones de dólares que le pagó al gigante estadounidense Paramount Skydance Corporation. Un monto menor comparado con los 345 millones que Viacom había pagado en 2016. Su trayectoria en medios es extensa, ya que además es dueño de Canal 3 de Rosario, La Capital, LT8, FM Vida, Victoria, además de contar con participación en Ámbito Financiero y La Corte.