Nicky Nicole podría arruinarle los planes a Griselda Siciliani en la nueva temporada de Envidiosa

¡Atención, atención! ¡Paren las rotativas! Llegó la noticia más emocionante del año y viene con ritmo urbano y una pizca de arquitectura: ¡Nicki Nicole se suma al elenco de la famosísima serie "Envidiosa" para su tercera temporada! La artista que nos ha hecho mover el esqueleto en todas las fiestas ahora emocionará al público argentino en la pantalla chica.

Nicki, quien ya es una leyenda en la música urbana con más de 1.600 millones de reproducciones y siete nominaciones a los Latin Grammy (¡sí, siete!), ha decidido que ya era hora de probar suerte en el mundo de la actuación.

Nicky Nicole será parte de Envidios

Y qué mejor manera de hacerlo que junto a Griselda Siciliani, la reina indiscutida de Envidiosa. En esta nueva aventura, Nicki interpretará a Virtudes, una arquitecta carismática que llegará para poner patas arriba el universo de la serie. ¡Cuidado, que a Griselda le roban protagonismo! En declaraciones en sus redes sociales, la cantante apuntó: "Hola fans de Envidiosa, acá les habla Nicki y les quiero contar que voy a ser parte de la tercera temporada de esta serie increíble. No se la pueden perder porque no voy a estar yo; en realidad va a estar Virtudes, que es una persona bastante... La tienen que ver"

La segunda temporada de Envidiosa ya había dejado a todos con la boca abierta y pegados al televisor, alcanzando el puesto número 1 no sólo en Argentina sino también en Chile y Uruguay. Con esta nueva incorporación, no hay dudas de que la tercera temporada será un éxito rotundo. Porque, ¿quién no querría ver a Nicki Nicole en esta nueva y maravillosa faceta?

Envidiosa, protagonizada pro la gran Griselda Siciliani

La trama promete ser un torbellino de emociones. Es que en la segunda temporada, Vicky estaba más confundida que un camaleón en una fábrica de pinturas, debatiéndose entre casarse con Dani o explorar un nuevo romance con Matías. Ahora, con la llegada de Virtudes, seguramente las cosas se pondrán aún más interesantes. ¡Preparen los pochoclos y las risas!

El dúo entre Nicki Nicole y Griselda Siciliani promete dar qué hablar en la tercera temporada de Envidiosa que se convirtió en unad e las ficciones preferidas para maratonear durante los fines de semanas.