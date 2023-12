Nio Garcia en BBN: "En mi casa se toma mate y se hace asado todos los fines de semana"

Luis Antonio Quiñones García, conocido por su nombre artístico Nio García, es un cantante, compositor y bailarín urbano puertorriqueño que llegó a colaborar con artistas de la talla de Nicky Jam, Bad Bunny, Darell y Ozuna con el remix de "Te boté", alcanzando las primeras posiciones en las listas semanales en los Estados Unidos.

Pero la vida de Nio no siempre fue fácil y el 15 de diciembre de 2021 recibió el peor de los golpes: José Ángel Hernández, conocido artísticamente como Flow la Movie, su productor discográfico y gran amigo, falleció cuando un avión chárter que lo transportaba a él y a otros ocho pasajeros estalló en llamas.

Aquel dramático momento quedó en la retina del artista, quien en diálogo con BigBang aseguró que "nunca" tuvo tanto dolor en el corazón como durante aquella muy triste jornada y advirtió que seguirá con el legado musical del productor discográfico. "Lo llevo en el corazón y cada trabajo que hago, lo hago en nombre de él obviamente", dijo.

Desde 2018 mantiene una relación con la empresaria argentina Sheila Romano

Desde el accidente que terminó con la vida de Hernández, mientras su avión intentaba un aterrizaje de emergencia cerca del Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo, República Dominicana, Nio no pudo lanzar nueva música debido a una batalla legal que se originó por la "herencia" del productor hasta que finalmente se resolvió, dándole oportunidad al intérprete de éxitos como "La Jeepeta", "Te boté" y "AM Remix" a continuar trabajando libremente con la empresa GLAD Empire.

Lo cierto es que el cantante urbano ha ganado fama y reconocimiento internacional, llegando a tener la colaboración del máximo exponente del reggaeton Don Omar, gracias a 'Se menea'. "Desde chico, antes que supe que iba a ser bailarín o artista, yo decía que yo quería ser como Don Omar", le contó a este portal. Actualmente el musico se encuentra trabajando con artistas argentinos de la talla de L-Gante, con el cual va estar grabando un video que próximamente va salir a la luz.

Nio García

De esta manera, Nio le reconoció a BigBang que su mayor deseo es "hacer un Luna Park" y "cosas en Argentina. "Quiero hacer más colaboraciones, Mi esposa es argentina, ya con eso tenés que saber mis gustos por Argentina. La gente argentina, la comida argentina, en mi casa se toma mate y se hace asado todos los fines de semana", contó.

¿Cómo te está yendo acá en Argentina?

- Súper contento, súper agradecido con Dios por la oportunidad, los argentinos me recibieron bien. El calor aquí que la gente me está dando es inmenso, aparte del sol que hace aquí en Argentina. Pero, ¿qué te puedo decir? La primera vez que estoy en Argentina, tengo tanto éxito en mi repertorio y nunca había cantado en este hermoso país.

Era un sueño, obviamente, es un deseo, aquí estoy poco tiempo porque estoy haciendo unos trabajos y vine para eso. Pero créeme que en 2024 vengo para Argentina así sea unos cuantos meses a trabajar aquí.

¿Estas haciendo un tema con un artista argentino?

- Sí, sí, pero ahora mismo estoy aquí en Argentina porque tengo un tema con los inmigrantes. Y grabamos video, está madrugada, terminamos el video. Y hoy, precisamente, después de hacer todas estas entrevistas voy a hacer un video con L-Gante, un tema que grabamos hace tiempo.

Y obviamente, estoy sacándole provecho a esta oportunidad que tengo de venir para acá. Pero quiero venir en 2024 y quiero hacer un Luna Park, quiero hacer cosas aquí, quiero hacer más colaboraciones, Mi esposa es argentina, con eso tú tenés que saber ya los gustos que tengo con Argentina.

La gente argentina, la comida argentina, en mi casa se bebe mate y se hace asado todos los fines de semana.

¿Cómo comenzaste con la música?

- Mirá, te cuento que una de las cosas que me gusta recordar mucho es eso. Recordar cuando no tenía nada, cuando era un soñador, cuando a veces oía cosas y decía "guau, yo quiero estar ahí, yo quiero cantar con un fulano, quiero ser como fulano".

Me encanta llegar a ese punto de mi vida y más de noche, porque es como que todo lo que ha pasado en el día lo comparo con ese momento. Pero yo lo uso más como una fuerza para mí, para tener una motivación. Obviamente soy una persona muy inmadura, soy otra persona en ese momento, pero sigo siendo el mismo joven, el mismo chamaquito soñador que todos los días quiere ser grande, quiere tener el tema número uno y quiere que el mundo lo reconozca y quiere representar a su país, Puerto Rico

¿Comenzaste desde muy chiquito?

- Yo empecé siendo bailarín, empecé a mis 15 y 16 años, empecé a bailar. Inclusive yo bailaba en discoteca con artistas, cuando yo no podía entrar a la discoteca porque era menor de edad. Pero empecé en el baile. Si me hubieran dejado, empezaba cantando, se me daba el baile, me enamoré del baile. Y hasta el sol de hoy, si yo no bailo en Tarima, no es el show de Nio García. Si no ven a Nio bailando en Tarima, es una IA (inteligencia Artificial), es un trabajo de la inteligencia artificial.

¿Te costó mucho llegar a donde estás ahora?

-Claro. La disciplina me ayudó mucho. Una de las cosas que me ayudó mucho fue la disciplina, el apoyo. No fueron muchos los que me apoyaron, pero sí los que yo quería que me apoyaran y una de las cosas que siempre tuve en mente y tuve en mi corazón fue a Dios. Siempre lo tuve conmigo y fue a su voluntad, le pedía y le decía que por favor si yo podía vivir de lo que a mí me gustaba, yo iba a hablar de él, y al sol de hoy me convirtió en Nio García y estoy hablando de él en todos los lugares.

¿De dónde viene el nombre Nio García?

- De Antonio. Yo soy Luis Antonio Quiñones García. Yo estaba hecho robótico y un sábado en el estudio me dijeron "hay algo que me molesta". ¿Y qué será? Y cuando se pone a pensar, el mismo día me dice: "Es el nombre, brother, hay que cambiarlo". "¿cómo me llamaría?", le pregunté y me dice: "Tú te llamas Antonio, vamos a buscar de ahí, buscamos el Nio de Antonio y el García es mi apellido.

¿Vos te sentís en ventaja por hoy en día hacer reggaetón

- Yo te diría que el reggaetón es el más escuchado mundialmente, en China, en Egipto, en lugares que tú dices "guau, se escucha reggaetón". Pero la música latina es tan grande. O sea, somos una cultura que adoptamos y mejoramos otras culturas. Porque el trap no viene de Puerto Rico, el trap viene de Estados Unidos.

Pero nosotros lo adoptamos y lo hicimos de nosotros. El reggaetón tuvo que haber venido de otro sonido y lo adoptamos también. No te puedo hablar de esa época porque no sé si de esa época hay diferentes historias.

Pero tuvimos que haber escuchado un sonido de algún otro lugar para decir, este sonido me gusta, voy a hacerlo de esta manera y se convierte en reggaetón. Creo que la música latina es muy poderosa, es de las más poderosas. Y es porque salva vidas, cambia vidas, te cambia la autoestima, es algo tan brutal que no puedo ni explicarlo.

¿Recuerdas alguna anécdota que te haya pasado en algún show?

-Sí, una vez se me rompió el pantalón en la parte de atrás y gracias a Dios que creo que eran dos canciones, no me volví a dar una vuelta. Seguí cantando, pero no me viré en ningún momento de las dos canciones. A lo mejor pensaban que no era ni yo porque no me movía casi, pero así es una de las cosas que me pasó en Tarima.

Fuera de tarima, una de las cosas que me ha pasado es, obviamente, la partida de mi productor: "Flow La Movie". Es algo que me impresionó, nunca lo vi venir, pero seguimos aquí porque hay un legado, hay que seguir trabajando.

¿Hasta el día de hoy lo sigues recordando con mucho amor?

- Claro. Lo llevo en el corazón y cada trabajo que hago, lo hago en nombre de él obviamente, le damos un protocolo de trabajo que todavía sigue siendo ese protocolo de trabajo.

¿Tenés alguna colaboración soñada?

- Te voy a confesar que esa pregunta me la hacen muchos y a mí me gustaría decirte un montón de artistas porque soy fanático de muchos, pero si vamos a hablar, para no ser egoísta, ya yo cumplí ese sueño. Y ese sueño fue un tema que tengo con el señor Don Omar "Se Menea". Tengo dos temas con él, uno lo compartió en su disco, tuve la oportunidad de escribirle otros temas. Desde chico, antes que supe que iba a ser bailarín o artista, yo decía que yo quería ser como Don Omar. Y que Don Omar era mi artista favorito y toda esa vuelta. Hoy en día tengo una súper comunicación con él y dos temas que son power.

¿Cuáles son los temas que vienen? ¿Cuándo vienes a Argentina y te presentas?

-Tengo que cantar todos los éxitos en Argentina. Aquí hay canciones que yo ni me acordaba que tienen el repertorio, y aquí me las cantan y me las piden. Obviamente, mi sueño es tocar en el Luna Park. Cuando llegué aquí, me estacionaron al frente del Luna Park y dije, este es el lugar, yo tengo que estar aquí. Vengo con mi disco Renarsky, que es en latín, se llama Renasci . Y vengo a finales de enero o principios de febrero, va ser un álbum lleno de éxitos porque lo he trabajado, llevo dos años trabajándolo.