Otro papelón en A24: quedó un micrófono abierto y se escuchó a los conductores hablando mal de un compañero

Un nuevo papelón se vio en la pantalla de A24 durante la mañana de este domingo, cuando por un micrófono que quedó abierto se filtró un diálogo entre el conductor Guillermo Favale y una columnista de él, en la que se referían a un colega de los medios de comunicación. No es la primera vez que esto sucede, aunque esta vez la tónica de la charla intrigó a quienes escucharon el error.

"No es que no le hace bien a él", fue lo primero que se escuchó de boca de Favale, mientras se veían imágenes promocionales de la programación. "No, no. A la pantalla", argumentó la panelista que se encontraba en vivo con él. "Y a todos los que trabajamos de esto no nos hace bien, aunque trabajemos en otro canal, porque eso...", se llegó a sentir, justo antes de que los sonidistas de la señal bajen el volumen.

Las especulaciones alrededor de a quién se refiere son muchas, pero la gran mayoría se centra en que el conductor se estaría refiriendo a otro colega periodista de gran repercusión mediática por su rol televisivo de hace años. Es un hecho que la conversación no deja pistas más claras como para poder sacar fácilmente a quién se refería.

Lo cierto es que el canal viene cometiendo muchos errores en los últimos tiempos, desde que la guadaña -por qué no motosierra- pasó por el canal y generó una ola de despidos que llevaron a que, en el momento más álgido de la crisis, el productor histórico y amigo de Marcelo Tinelli, Pablo "Chato Prada, estuviera al frente de algunas de las cámaras.

En marzo de 2024, cuando la popularidad del Gobierno nacional no estaba en franco descenso como ahora, otro micrófono quedó abierto en la presentación de una intervención de la vicepresidenta Victoria Villarruel en en Congreso Nacional. "Esta es una hija de...", se llegó a escuchar, justo antes de que se suelte el insulto que suele acompañar a esas palabras.

Más cerca en el tiempo, en noviembre del último año, la producción estaba emitiendo al aire la pantalla de una de las laptop que estaban en manos de los conductores y, de un momento para el otro, accedieron a la barra de búsquedas y primero, entre una media decena de sitios sugeridos, aparecía PornHub, uno de los portales más populares de pornografía a nivel internacional.

La situación duró pocos segundos y logró que el nombre del sitio pornográfico se transforme en tendencia en la Argentina. Al aire se veía al periodista Carlos Strione, quien estaba acompañado en la conducción por Fabián Doman. Ninguno de los dos pareció notar lo que había pasado. Distinto fue el caso de Mariano Yezze, también presente en la escena. El rostro de este periodista se transformó "pícaramente" y miró hacia los costados en busca de cierta complicidad.