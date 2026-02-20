Coronel mayor Ariel Guzmán: quién es el hombre detrás del último golpe de gracia del IOSFA

Es innegable el cambio de paradigma en la gestión de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: el coronel mayor Ariel Guzmán fue designado como administrador del proceso de disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

La decisión, tomada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, se enmarca en el decreto 88/2026 firmado por el presidente Javier Milei y que establece una reestructuración total del sistema de salud militar y de seguridad.

Carlos Presti

Guzmán no es un desconocido en el ámbito de la sanidad militar. Con una trayectoria que incluye la presidencia de la Fundación Sanidad Ejército Argentino (FUSEA) y la gerencia de Prestaciones durante la controvertida gestión de Oscar Sagás al frente del IOSFA, Guzmán cuenta con experiencia directa en resolver la grave problemática que enfrenta el sistema de salud castrense.

Ahora, como administrador ad honorem, liderará un proceso que incluye la transferencia de activos, la cancelación de deudas y el traspaso de afiliados hacia las nuevas estructuras creadas: OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas) y OSFFESEG (Obra Social de Fuerzas Federales de Seguridad).

Coronel mayor Ariel Guzmán

Este cambio responde a una nueva política impulsada por el gobierno libertario de Milei, que optó por devolver la gestión de estos organismos a manos militares. La creación del IOSFA en 2013, durante el mandato de Cristina Kirchner, había unificado las estructuras de asistencia social del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura. Sin embargo, años después, el sistema arrastra una deuda millonaria con prestadores privados y farmacias, lo que generó interrupciones en servicios esenciales y descontento entre las familias militares.

El decreto 88/2026 establece que el pasivo acumulado por el IOSFA será asumido por el Ministerio de Economía de Luis "Toto" Caputo, lo que permitirá a las nuevas instituciones comenzar sus operaciones libres de deudas. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos: es que persisten deficiencias en la prestación de servicios médicos al personal uniformado y sus familias por lo que pone a prueba la capacidad del nuevo modelo para garantizar la continuidad y calidad del sistema.

Presti en OSFA

La transición estará supervisada por una Comisión Especial Ad-Hoc y un síndico designado por la Sindicatura General de la Nación. Además, se dispuso que durante este período no se interrumpan tratamientos críticos como cirugías programadas, terapias oncológicas y entrega de medicamentos para enfermedades crónicas.

Con un plazo máximo de 365 días para completar la liquidación del IOSFA, Ariel Guzmán tiene ante sí una tarea titánica en medio de una crisis salarial de los uniformados que se suma a la sanitaria que vienen denunciando desde los primeros días de la gestión de Javier Milei.