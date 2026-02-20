Vero Lozano se hartó de los empresarios que defienden el artículo 44 de la reforma laboral: "Sos un sorete de persona"

El debate de la reforma laboral y algunos puntos en particular que se pusieron en discusión acaloraron el termómetro político de la escena pública y televisiva, tal como lo demostró la conductora Verónica Lozano cuando protestó en su programa contra el intento de aplicar el artículo 44, que establece cambios en las licencias por enfermedad de las y los trabajadores.

"Vos ves la poca empatía que tienen con la vida. Hay que ser muy hijo de re mil puta para decir de una persona que tiene cáncer: 'que se joda, porque eligió tener cáncer, que cobre menos'", rechazó al aire de su programa Cortá por Lozano de Telefe, en relación a la medida que impondría que las licencias médicas tengan descuentos del 50 y el 25%, y que se acorten los márgenes de sostenibilidad en términos de tiempos de cobro.

"¿Fuiste a jugar al fútbol con tus amigos? 'Jodete, negro del orto. Quebrate y cobrá la mitad'", soltó enseguida Lozano, en uno de los ejemplos que más en debate estuvo en los últimos días, tras las afirmaciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, quien insistió con el ejemplo de las lesiones deportivas como fuente de pérdidas empresariales.

El problema en particular es que la normativa que La Libertad Avanza (LLA) busca llevar adelante no contempla ningún tipo de discriminación en relación a las licencias y que la gran mayoría de las enfermedades contraíbles exceden la voluntad tanto de empleados como empleadores.

Reforma laboral: indemnizaciones tercerizadas, licencias recortadas y un costo previsional millonario.

"Sos un sorete de persona. En mi mundo, en mi barrio, es eso. Perdón que me exprese así, pero me saca de quicio", cerró Lozano, estallada de bronca por los avances patronales por sobre algunos derechos históricos de la clase trabajadora argentina. Más allá de los exabruptos, el rechazo fue un reflejo de la conductora que representó la mirada de muchos de sus televidentes, de acuerdo a los comentarios en las redes sociales al respecto.