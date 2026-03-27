"Proyecto Quevedo", una performance de Cristina Banegas y Lucía Gómez: "La gente entra en una especie de trance"

"Quisiera leerte un pequeño fragmento que es uno de los poemas que más me emociona", dice Lucía Gómez, cellista, compositora y actriz que protagoniza Proyecto Quevedo junto a Cristina Banegas todos los domingos en El Excéntrico (Lerma 420, CABA). Después de ese mini preámbulo, empieza:

"Tras siempre arder, nunca consumirme;

y tras siempre llorar, nunca acabarme;

tras tanto caminar, nunca cansarme;

y tras siempre vivir, jamás morirme".

El fragmento es de Francisco Quevedo, un autor que escribió los sonetos y las poesías que le dieron la forma a la performance Proyecto Quevedo, una experiencia donde la teatralidad se vuelve carne en cada una de las personas que espectan cómo Banegas y Gómez transmutan sus corporalidades a las del sonido de las palabras y el instrumento respectivamente.

Proyecto Quevedo

"Cada vez que Cristina dice estas palabras, a mí se me pone la piel de gallina y entiendo que es lo que también pasa en el público y los espectadores", dice Lucía en una entrevista para BigBang cuando faltan sólo tres funciones para que Proyecto Quevedo se termine.

La obra -que se desarrolla sobre una mesa de cristal gigante que mide 2,60 metros y que perteneció a Nelly Prince (madre de Cristina Banegas)- es un viaje de ida en la inmensa profundidad de temas como la pérdida, los confines del dolor y la esperanza viva de que este mundo, en algún momento, volverá a ser habitable.

Lucía Gómez, cellista, compositora y actriz que protagoniza Proyecto Quevedo

La realidad es que después de ver Proyecto Quevedo hay algo que transiciona y es tal vez la transversalidad generacional que la habita. Sobre esto Lucía reflexiona: "Este es un proyecto transgeneracional. Cristina es una mujer de 78 años, gran actriz de la que Jorge Thefs (el director de la obra) y yo aprendemos muchísimo. Jorge es un actor, director, performer y sub-30. Yo tengo 36 años y siento que hay algo en esta en esa mixtura de las experiencias vividas que nos enriquece a todos un montón", dice y completa: "Quiero invitarlos a venir. Nos quedan tres funciones los domingos a las 20:30 en El Excéntrico".

-Si bien el relato se construye atrás de los sonetos y los poemas de Quevedo, en realidad todo parece cobrar sentido con tus sonidos. ¿Cómo fue esta construcción y el proceso por el que pasaste para llegar hasta lo que se ve en escena?

-A mí me llamo Jorge (Thefs), que es un gran amigo con el que trabajamos en el 2024 en el Cervantes, la obra Las Lágrimas de los Animales Marinos. Este proyecto se estaba gestando y quería música en vivo. Yo trabajo mucho con artes escénicas, es lo que hago, me dedico a tocar en teatro casi exclusivamente; es lo que más me gusta. Así, empezamos a probar, empezamos a ensayar. La búsqueda fue en relación al instrumento a buscar sonidos diferentes, diversos.

Jorge Thefs, director de Proyecto Quevedo

El cello es un instrumento muy versátil porque puede hacer un montón de ruidos y tiene diferentes maneras de sonar; empezamos a hacer una prueba de cómo mezclar la palabra con la música sin que nada se tape, intentando que cada uno de los poemas tenga una correlación con lo que yo voy tocando.

Se hicieron pruebas en ensayos, Cristina fue muy generosa y muy abierta así que yo pude probar un montón de cosas, muchas quedaron, muchas no, pero hay algo de que la palabra se vuelve música y la música se vuelve de palabra que fue un poco la idea que teníamos en mente.

-Con Banegas hablan de la obra como un acto de "resistencia inquebrantable". ¿Qué rol ocupa ahí la vulnerabilidad?

- Me hacés esta pregunta y lo primero que te digo es que es una obra donde yo he llorado en escena un montón de veces y Cris también. En ese sentido siento que estamos muy con el corazón en la mano y la vulnerabilidad se ve en la entrega , sobre todo de Cristina que tiene una profundidad para trabajar que de la que yo aprendo día a día. Se tocan temáticas muy universales y muy profundas. Entonces está todo muy a flor de piel.

Proyecto Quevedo

-¿Qué se juega en vos cada vez que que interpretas esta perfo, sobre todo al final cuando todo el público, vuelve a la forma del cuerpo, vuelve a la realidad y de repente esta realidad está gobernada por la ultraderecha con un sistema de crueldad y una realidad muy lúgubre. ¿Cómo vivís ese momento?

- Como un pequeño oasis donde conectar con la belleza, con la palabra, con la emoción. Siempre le digo a Cristina que cada vez que termino función, termino temblando. Porque se ponen de manifiesto un montón de ideas y de conceptos, que tienen que ver con la ternura, con la muerte también, con el amor, se tocan muchas fibras y en este contexto la verdad que tener un pequeño rato de belleza... para mí es es todo. Espero mucho los domingos para las funciones.

-¿Cuál es la repercusión que te llega?

- Mucha emoción. Es un espectáculo demandante para el espectador. La gente entra en una especie de trance, sobre todo al final donde yo toco un leitmotiv que se sostiene, es más continuo. La gente entra en una especie de trance, desde el cual a veces es difícil salir. Salir de esa profundidad toma un tiempito.

Proyecto Quevedo

-¿Cómo es actuar en un lugar que tiene tanta historia como El Excéntrico?

- Es hermoso. Se siente muy diferente sobre todo estando Cris que también Jorge tenemos mucha cercanía... nos hicimos amigos. Entonces cada vez que entro al Excéntrico -que es una especie de museo- le pregunto, 'Cris, ¿y esta foto? Contame de esta foto' y ella me cuenta anécdotas. La verdad que es un lugar lleno de historia, que fue pionero y es muy emocionante estar ahí, sobre todo este año que se cumplen 40 años.