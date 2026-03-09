La China Suárez festejó sus 34 en un yate por el Bósforo: lujo, familia y un cumpleaños lejos de los escándalos

Lejos del ruido mediático y con el Bósforo como escenario de fondo, Eugenia "La China" Suárez celebró sus 34 años con una postal digna de película. La actriz organizó un festejo íntimo en Estambul, Turquía, donde actualmente vive junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi, y sus hijos. La celebración comenzó al atardecer sobre un exclusivo yate que navegó frente a la icónica Mezquita de Ortaköy, uno de los paisajes más fotografiados del estrecho del Bósforo.

La China Suárez festejó sus 34 en un yate por el Bósforo

Entre brisa marina, luces de la ciudad y copas de champagne, la actriz compartió una velada reservada solo para su círculo más cercano. El plan fue simple, pero elegante e inaccesible para el resto de los mortales: un paseo privado en barco con un grupo reducido de invitados. Entre los presentes estuvieron su madre, Marcela Riveiro, su hija Rufina Cabré y amigos cercanos como el estilista Juanma Cativa y Tomás Garrahan.

Fue justamente Cativa quien publicó la primera imagen del festejo en redes sociales: la China en el centro de la escena, rodeada de globos metálicos rojos en forma de corazón y con dos tortas sobre la mesa. La protagonista eligió un vestido negro ajustado con escote profundo y zapatos de Louis Vuitton para recibir su nuevo año de vida. Icardi, en cambio, optó por un look claro y relajado que acompañó el clima elegante pero distendido de la noche.

Mientras el yate avanzaba por el Bósforo, el grupo pudo disfrutar de algunas de las postales más emblemáticas de Estambul. Durante el recorrido aparecieron monumentos como la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el imponente Puente Fatih Sultan Mehmet. En la cubierta del barco se realizó el primer brindis de la noche, mientras los invitados compartían fotos y videos del cumpleaños que rápidamente comenzaron a circular en redes.

El clima fresco del atardecer obligó a varios de los presentes a sumar sacos y abrigos, algo que no opacó el ambiente festivo ni las risas que acompañaron toda la travesía. La mesa principal fue uno de los puntos más llamativos de la noche. Allí se destacaban dos tortas cuidadosamente decoradas. La principal estaba cubierta de merengue y frutos rojos -frutillas, frambuesas, arándanos y moras- y llevaba un cuadrado de chocolate con la inscripción "feliz cumpleaños 34".

La segunda torta, con diseño floral y láminas de fruta, aportaba un toque sofisticado a la escena. El momento de soplar las velas fue uno de los más emotivos: Rufina abrazó a su mamá mientras los invitados celebraban alrededor de la mesa. Luego del ritual, la actriz incluso mordió el topper de chocolate blanco con la frase del cumpleaños, provocando risas entre los presentes. Con el paso de las horas, la fiesta continuó en el interior del yate y luego en el espacio privado de la vivienda donde reside la actriz. Abrazos, brindis y sonrisas marcaron el cierre de una noche especial.