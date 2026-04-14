"Si me pagan, viajo": Pampita rompió el silencio, habló de su caché y estalló la polémica

Si de Pampita se trata, la polémica parece inevitable. Desde hace meses, la modelo está en el centro del debate por los altos montos que cobraría para asistir a eventos o participar en programas de televisión. "La que puede, puede", dicen algunos, mientras la discusión sigue creciendo.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre volvió a encender la controversia al revelar la millonaria cifra que, según ella, Pampita habría cobrado por realizar un programa de entrevistas en la TV Pública. "Son cuatro días de trabajo, tres programas por día y le pagan 25 millones de pesos", disparó la conductora.

Pampita en el ojo de la tormenta por su altísimo caché laboral

El dato generó un fuerte revuelo y desató un efecto dominó: empezaron a circular versiones sobre lo que Pampita habría percibido en otros eventos. Sin embargo, cuando el equipo de Infama fue a buscar su palabra, la modelo fue tan sincera como tajante: "Las marcas de todo el país lo saben. Yo tengo un caché y, si me contratan, voy".

"Viajo muchísimo al interior del país para estar en shoppings, eventos privados, inmobiliarias... Si me pagan, viajo. Hay un monto fijo porque ir al interior requiere un esfuerzo", explicó, sin mostrarse arrepentida. Lejos de intimidarse, Pampita admitió que, si bien cuenta con un equipo que inicia las negociaciones, es ella quien tiene la última palabra y quien habla directamente con los clientes.

Pampita confesó que ella misma cierra sus contratos

Además, aseguró que en más de una ocasión dio notas sin cobrar: "He ido a muchos programas gratis. Me sorprende que se olviden de las miles de veces que paré y di una nota", expresó. Y agregó: "Son móviles en vivo que no están planeados, que te agarran en la calle y empezás a hablar". Tras ver la nota de Pampita con Infama, Yanina Latorre sostuvo que nadie debería juzgar el caché laboral de un colega, ya que cada uno fija su precio y las marcas deciden si lo aceptan o no.

Sin embargo, la criticó con dureza al escuchar a la modelo referirse a las notas en móviles: "Ella lo confunde y mezcla con la polémica de que cobra las notas". "Dar una nota no es un trabajo, es lo que te hace el notero como parte de un programa periodístico", sostuvo Yanina Latorre. En ese sentido, remarcó que "Pampita no entiende que le sirve, porque gracias a que da notas la siguen viendo y contratando", concluyó, al destacar el valor de la exposición mediática en su continuidad laboral.