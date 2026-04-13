Luciana Salazar confesó que sufrió "abusos" de Redrado y de alguien del espectáculo

Luciana Salazar sufrió abusos sexuales de acuerdo a lo que relató ante el streaming Bondi que conducen Ángel de Brito y Mariana Brey, durante la tarde del lunes. La actriz explicó que uno de esos intentos llegó por parte de una persona importante del espectáculo a quien prefirió no nombrar y que también vivió que su ex pareja, el economista Martín Redrado, intentos de acceder a su cuerpo sin que ella lo permitiera.

"¿Vos sufriste abusos sexuales?", le preguntó el conductor de LAM en América TV. "Sí", respondió de forma directa Salazar, aunque luego relativizó la definición como para no dramatizar de más el evento. "A ver. No sé si ponerle mini abuso, porque no llegaron a hacerlo. Pero son abusos. Si alguien te está poniendo contra una pared y te quiere besar, es un abuso", precisó.

"Yo pensé que eso era acoso. No, acoso es más verbal. A mí me explicaron que el tema físico, cuando ya pasa a lo físico, es abuso", detalló la mamá de Matilda Salazar, la hija por la que todavía mantiene una disputa judicial con Redrado, quien dejó de hacerse cargo y rechazó ejercer su rol paterno sobre la niña.

Justamente confirmó que el economista fue uno de los que protagonizó escenas de abuso contra ella. "Yo tuve momentos donde con Redrado estaba separada y me quiso intentar besar y él estaba en pareja", describió Salazar, quien sumó la anécdota como detalle de una situación de ese tipo que vivió con una "pareja".

Martín Redrado y Luciana Salazar fueron pareja muchos años.

Respecto a la otra persona que abusó de ella, Salazar reveló que era "innombrable". "No voy a nombrarlo", aseguró, mientras que también advirtió que lo que le sucedió con él no le pasó "siendo menor de edad". Aunque ante la pregunta de si había sido con alguien conocido o del espectáculo que lanzaron los conductores, respondió de manera afirmativa.