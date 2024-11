Ronen Suarc en BBN: del golpe más duro de su vida a los secretos de los Martín Fierro Latino 2024

Casi como con la misma energía que Franco Colapinto se gana los corazones del mundo de las carreras y pone la celeste y blanca en un lugar de alta visibilidad y contagio, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) tiene el objetivo de internacionalizar cada vez más un galardón local como el Martín Fierro. Es por eso que este 22 de noviembre se celebrarán los Martín Fierro Latino en una gala exclusiva en el hotel JW Marriott de Brickell, Miami, Estados Unidos (EE.UU).

En esta oportunidad el conductor será el periodista argentino Ronen Suarc, quien en 2019 partió en busca del sueño americano, hoy vive en Nueva York y conduce el stream Estamos Unidos, proyectado a la comunidad latinoamericana e hispanoparlante de la potencia norteamericana. En estos años, pasó de la comodidad del reconocimiento local a conseguir la consolidación en el mercado estadounidense, en donde también tiene su stand up homónimo, que busca traer a la Argentina en 2025.

Los Martín Fierro Latino 2024 se celebrarán este 22 de noviembre en Miami.

El evento que conducirá, tendrá una alfombra roja con los aportes de Harry Levy Altman y Andrea Estévez, y promete presencias como Gloria Estefan y José Luis "El Puma" Rodríguez. La oportunidad le llegó el mismo año en el que su padre se quitó la vida. Mientras Suarc atraviesa ese duelo, con los altibajos propios de un episodio así, se prepara para estar al frente de la fiesta más reconocida de la Argentina, ahora en los EE.UU.

¿Cómo te tomaste esta invitación a que conduzcas el Martín Fierro Latino 2024?

- La tomé como un reconocimiento a mi trabajo. Un trabajo a veces silencioso, a veces un poco más expuesto, depende en qué momento de mi carrera. En este caso concreto es como un reconocimiento más que nada a esa idea del sueño americano, que muchos tienen una fantasía de lo que es y en realidad va por otro lado. A veces es muy difícil lograr lo que uno desea, que es venir, trabajar de lo que uno trabajaba en su país, hacer una carrera, poder sobresalir y todo eso. Es un sueño que a veces se hace muy cuesta arriba, a veces imposible para algunos. En mi caso lo pude lograr, y entonces siento que este momento llega como un reconocimiento a toda la carrera que hice en los EE.UU.

Por eso para mí es muy importante este momento y esta oportunidad. Lo valoro muchísimo, agradeciéndole Oscar Posedente, también a María Amelia Castro de Semanario Argentino, a APTRA, a Luis Ventura, a todo el equipo de Canal 9 y Canal 13 de Chile, a toda la gente que también aceptó que que pueda ser el conductor principal de este evento tan importante, que para mí es sólo el comienzo de grandes momentos para el Martín Fierro a nivel global, y principalmente ahora en América Latina. Lo siento como a eso, como un gran reconocimiento a mi trabajo verdaderamente, porque hice mucho esfuerzo para lograr lo que logré.

Y tengo, creo, esa dualidad de poder conocer mucho a lo argentino, pero también haberme metido en el mercado americano latino hispano y conocer mucho a mis colegas de EE.UU, que trabajan acá. Y de América Latina. También mucho con Chile, con conductores como Nacho Gutiérrez, como Pamela Díaz, con la gente de NBC de Chile. Trabajé en varios otros lugares también, así que creo que complemento conocer el mercado argentino, pero también el de EE.UU. y el del entretenimiento hispano.

Siento que el reconocimiento con respecto al público hispano que fui conociendo, en mi caso que vivo en Nueva York y hay mucho público dominicano, mexicano de Centroamérica en general, me gusta mucho conectar con esta popularidad que es por América Latina. Que no sólo sea tu propio país donde te conocen, sino trascender fronteras. Yo tengo un espectáculo de stand up que se llama Estamos Unidos. Y un poco el deseo, a veces parece una utopía poder pensar en que todas las comunidades hispanas puedan estar unidas en los EE.UU. Pero un poco ese fue el juego: tratar de aglutinar la posibilidad de tener la popularidad y transversal a todas las comunidades hispanas. Yo me siento muy bien, me gusta conocer otras culturas e incluso la americana.

Tu conocimiento sobre EE.UU te puso en un rol muy particular en las últimas semanas, ya que fuiste hasta corresponsal en Argentina por las elecciones presidenciales. ¿Cómo analizás el resultado y las elecciones en general?

- Los resultados de la elección eran un poco lo esperado, pero en principio también sorprendió mucho. Creo que es una nueva etapa de un gobierno muy duro, que le va a dar un poco lo que no tiene hoy la economía de EE.UU, que tiene que ver con darle una solidez a nivel general mucho más fuerte de la que habitualmente tienen, pero que en realidad no se estaba viendo. Terminar con la inflación, que obviamente acá es muy menor a lo que podemos conocer en cualquier país de Latinoamérica, pero un número que para los americanos es muy alto. La gente acá también vota con el bolsillo. Uno a veces tiene la imagen de que EE.UU por ahí es distinto, o se vota de otra manera. Y la gente vota con el día a día, con lo que le pasa a su familia, con pensar que a veces está mejor cuando Donald Trump era presidente. Ese tipo de cosas son las que hoy se evalúan y por las que el americano lo votó.

Siento que a veces tenemos como un mito de que EE.UU es muy distinto a nuestros países y que, por supuesto, tiene un montón de diferencias, pero creo que es una nueva etapa y un cambio como de época. Siento que, de alguna manera, EE.UU empieza un camino hacia cuatro años más ordenados. A mí me llamó mucho la atención, porque pregunté en algún momento si se conocía o no a Javier Milei y se lo conoce acá. Es como que en EE.UU, al haber tanta comunidad hispana, también se le da importancia a Latinoamérica, aunque no tanto a la Argentina.

Este año te tocó pasar por una de los hechos más difíciles en la vida de una persona: la muerte de tu padre. A casi seis meses de su partida, ¿cómo viene ese duelo?

- Fue muy fuerte. Mi papá se suicidó el 6 de mayo de este año. Mi familia muchas veces me dice que soy muy duro porque lo digo siempre. Soy claro porque el duelo y la salud mental es algo que hay que hablarlo siempre con claridad. Le doy siempre importancia a la salud mental, porque siento, incluso cuando migré, que estar bien de la cabeza era lo que me iba a mantener en eje. Y eso nunca lo dejé de hacer. Siempre estuve muy consciente. Y cuando pasó esto con mi papá, la verdad que fue un golpe muy duro en mi vida. Sí me di cuenta que no sólo es tan importante la salud mental, sino que hay que estar muy atento a todo, que muchas veces no hay mucho por hacer lamentablemente, pero sí que hay que estar apoyando con mucho amor.

Yo tenía una comunicación muy importante con mi papá. Hablaba casi todos los días con él, pero esto estaba muy metido en él. A veces pienso qué es el duelo y le pregunto a mi psicóloga qué es. Y la verdad, que en este caso concreto, es como que el duelo lo voy haciendo tratando de entender en algún momento, me enojé en otro momento, me dio pena en otro momento, me dio alivio por él, porque sentí que que ya no quería vivir más y también hay que respetar su decisión. Es como que son muchas cosas que se me fueron sumando y que en el duelo las voy trabajando. Y por supuesto hay días que lo extraño un montón, hay días que me enojo, hay días que no sé si es realidad lo que pasó o no. Es un golpe muy fuerte en la vida de cualquiera y en la mía fue un antes y un después.

Pero a pesar de eso no me quedé. Yo creo que esa es la clave: el trabajo, mis amigos, mi familia. Todo eso me hizo poder salir adelante. Me di cuenta que tengo dos hermanas, que no son hijas de mi papá, pero que son mis hermanas por parte de mi mamá y de la ex esposa de mi papá. Brenda y Tamara, que son mujeres espectaculares que se han portado increíble. Mi primo Eduardo, mi tía Lili. Toda mi familia. Mi mamá Graciela. Todos se portaron de una manera excepcional, apoyándome porque sabían que para mí fue un golpe muy duro. A pesar de todo eso es como que pude salir adelante y seguir. Me parece que eso también es la clave: seguir. El trabajo me conecta mucho con la vida. Sí es importante decirle a todo el mundo que la salud mental es fundamental en la vida para todos. Hay que estar muy atento a todos los síntomas de uno, de la familia, estar atento a eso porque de verdad la salud mental es súper importante para que todos tengamos conciencia. Que el suicidio que no sea sólo un tema mito que no se pueda hablar. Yo sé que muchos dicen que es un tema contagioso otros, no, pero que sea un tema que del cual se puede hablar y que todos estemos cuidándonos para que no vuelva a suceder.

Ronen Suarc junto a su fallecido padre.

Además de esta grata novedad de tu rol en los Martín Fierro Latino 2024, ¿dónde más te va a poder ver el público argentino?

- En Estamos Unidos, el primer canal de stream hispano en la ciudad de Nueva York. A la plataforma la inauguramos en junio. Es una plataforma que nos está dando mucha satisfacciones. Los viernes estamos junto al canal de DIRECTV haciendo nuestro show y después en la en las plataformas, tanto en Instagram, TikTok, como en Youtube, estamos haciendo otro shows para que la gente se pueda sumar con otro tipo de contenido. Es una plataforma multimedia con incluso una academia, donde hacemos todo lo que tiene que ver con oficios y todo lo que tiene que ver con venirse a vivir a los EE.UU. Se llama Estamos Unidos Academy.

Por otro lado, tengo mi obra de teatro que la estoy haciendo ahora en distintos barrios de Nueva York, para todas las comunidades. Y mi idea es poder hacerla en 2025 en Argentina. Después sigo trabajando con con la parte periodística y viendo un poco cómo viene el año que viene, cómo se redistribuyen algunos lugares para poder seguir trabajando. Así que con mucho sigo estando en lo que tiene que ver con con cada uno de los medios. Y también a través de la plataforma Welcome to Time Square, que es una plataforma de contenido digital de Nueva York, pero además tenemos Billboard, carteles grandes en Times Square.

También mi marca de helados, que se llaman Cones Artisanal Ice Cream, que tenemos un local en Nueva Jersey y otro en Times Square. Así que un 2025 con mucho trabajo. Le quiero apostar mucho a este negocio de los helados, porque es algo a lo cual proyecto de acá a muchos años, para poder vivir de eso y proyectar una situación económica sustentable.

Lo que tiene el Martín Fierro es que se aggiornó a todos los tiempos y sigue estando vigente, y ahora en forma internacional"

¿Qué buscan obtener al llevar un premio tan argentino a Estados Unidos?

- La idea del premio es hacerlo global. Que sea un premio que toda la comunidad hispana sienta como propio, más allá de que el origen sea argentino. Es un premio que valoriza la industria del entretenimiento hace tantos años. Y es una industria que está en todas partes, no solamente en Argentina. Creo que que lo que se quiere con el Martín Fierro es hacerlo global, tener una una muestra global de un premio que nace en Argentina, pero que puede llegar a todas partes del mundo y ser un referente para todo lo que es la actividad del entretenimiento a nivel global. Y eso creo que es una clave muy central de los Martín Fierro, que es un premio muy prestigioso. Incluso acá valoran lo mucho, se conoce y se valora mucho, incluso para lo que tiene que ver con los trámites de migración. Así que creo que es eso, básicamente internacionalizar un premio que nace en Argentina, pero que valora la industria de entretenimiento de hace tantos años, así que puede también evaluar a nivel global en todas las plataformas. No solamente quedarnos en la televisión. Creo que lo que tiene el Martín Fierro es que se aggiornó a todos los tiempos y sigue estando vigente, y ahora en forma internacional.

¿Con qué se va a encontrar el público en los Martín Fierro Latino 2024?

- Va a haber figuras internacionales ya confirmadas, los Estefan, "El Puma" Rodríguez, va a haber estrellas que van a tener menciones. También la idea era hacer un reconocimiento a Leo Messi. O sea, va a tener muchas características distintas con justamente un acceso a un montón de figuras que por ahí el año pasado no estuvieron, pero que se va construyendo y en función de eso hay que apoyarlo para que se haga cada vez más grande, más conocido en los EE.UU. Son los primeros pasos de algo muy grande que se viene.

Ronen Suarc se fue a los Estados Unidos en 2019 y hoy se consolidó como una de las figuras latinas más importantes de ese país.

Este año es una ceremonia espectacular, en un lugar increíble, que es uno de los hoteles más famosos de Brickell, que es una zona de moda de Miami. Va a haber muchos homenajes, va a haber mucha presencia latinoamericana, va a haber muchas figuras de Chile, que va a ser parte de la transmisión a través del Canal 13, de Canal 9 de la Argentina, del Paraguay, va a haber mucha gente de Centroamérica, de México. O sea, es un premio que verdaderamente va a valorar todo lo que es el trabajo de Latinoamérica. Porque nosotros por ahí hablamos, por ejemplo de Olga o de Luzu TV, que son los canales que más se conocen en Argentina, pero hay ejemplos en República Dominicana y a nivel que llegan a los EE.UU muy fuerte. O influencers. Hoy un influencer argentino puede influenciar a nivel global a cualquier persona. Va a haber presencia de muchas figuras que le van a dar el prestigio que tiene que tener este premio.