Sueños, inversiones y un nuevo proyecto: los motivos que obligaron a Khea a retirarse de la música

En las últimas horas, Ivo Alfredo Thomas Serue, conocido públicamente como Khea, dio un importante anuncio sobre su ámbito profesional que dejó paralizado a los fanáticos del trap. Y es que el joven de 24 años reveló el motivo que lo lleva a alejarse de la música. A través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, el artista confirmó que este año no lanzará nuevas canciones ni realizará giras, aunque si se cumplirá con su tour en España: "No le tengan miedo a los cambios, lxs amo, espero que me entiendan", expresó en su comunicado pidiendo a sus fanáticos que empaticen con su decisión.

Khea anunció que se retira de la música por un tiempo

Khea no sólo lanzó la noticia de que se retira, por un tiempo, del mundo musical sino que además se vio en la obligación de brindar explicaciones: "Me metí de lleno en la cocina y a estudiar gastronomía. También estoy haciendo mi propio anime que es uno de mis más grandes sueños", sostuvo el intérprete de "Dónde estás". Si bien algunos fans se lamentaron con la noticia, otros le hicieron llegar su apoyo para encarar una nueva etapa profesional: "Te amamos como no tienes idea. Los que te conocemos en realidad sabemos que tu pasatiempo favorito era cocinar. Mucho éxito en este nuevo comienzo, nos vemos el próximo año" o "¡Mándale hermano! Jamás te permitas dudar con respecto a ir hacia lo que te apasiona, éxitos", fueron algunos comentarios que recibió en la plataforma X.

Aunque muchos se alegraron de que el artista persiga sus sueños, hay quienes dudan de la decisión y creen en la ilusión de que sea una broma, así podrán seguir escuchando a su cantante favorito: "Estoy entre que creo que es verdad y creo que es una broma, pero si es verdad, mucha suerte en esta nueva etapa. A veces es necesario tomar un respiro de algo que venís haciendo sin descanso hace mucho y más si es para hacer algo que realmente te mueve por dentro", agregó otro cibernauta al posteo del compositor.

Khea se aleja de la música para perfeccionarse en el mundo culinario

Aunque Khea anunció su retiro de la música, lo cierto es que hay quienes podrán verlo una última vez arriba de un escenario, ya que su último show será en julio, en el Fan Futura Fest de España, donde estará con artistas como Bad Gyal y Dillom.

En una de sus últimas entrevistas, el trapero confesó que necesita encontrar un rumbo y dar un giro en su estilo de vida. Además, demostró no tener problemas para adaptarse a nuevas aventuras; y es que más allá de la música, Khea también está desarrollando su faceta como empresario. A sus 24 años, administra inversiones en bienes raíces, lidera su sello discográfico Young Flex y proyecta lanzar su propia marca de ropa o bebidas: "Ahora sí estoy preparado para ahondar en ese lado del negocio", afirmó.