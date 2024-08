Terrible denuncia de Gonzalo Valenzuela: un falso taxista lo drogó y lo estafó con 420 dólares en Chile

Una noche para el olvidó pasó Gonzalo Valenzuela, quien denunció que el jueves pasado fue víctima de robo y estafa por parte de un supuesto taxista en la ciudad de Santiago de Chile. Según declaró, el conductor lo drogó con alguna sustancia en el agua que le ofreció y le robó una tarjeta de crédito y 420 dólares. El actor chileno viene de ser noticia por su matrimonio con la modelo Kika Silva. Justamente la modelo se había quedado con el celular del artista aquella noche, obligándolo a pedir un taxi de la forma tradicional al no poder acceder a ninguna de las típicas aplicaciones de transporte, como Uber o Cabify.

Gonzalo Valenzuela y la denuncia acerca de que lo drogaron y lo robaron en un taxi en Santiago de Chile.

Juntos y acompañados por algunos de sus amigos y amigas, el flamante matrimonio estaba en plena celebración en un bar de la comuna santiagueña de Vitacura, uno de los lugares top de la capital chilena. En una aparente confusión, Silva se retiró del lugar y se llevó consigo el dispositivo móvil de Valenzuela. La pareja dio el sí el 27 de abril en Chile, aunque antes se habían casado en secreto en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Tras la salida de Kika del boliche, el actor comenzó a sentirse mareado. Recién en ese momento se dio cuenta de que no contaba con su teléfono celular. Tampoco tuvo la entereza para pedirle a sus amigos que lo hagan desde sus dispositivos. Simplemente salió a caminar por la calle, sin importar la notoriedad pública que tiene en Chile. Iba en busca de un taxi, aunque no sabía la experiencia que estaba por atravesar.

"Pasó un taxi, me dice '¿necesitás un Uber?'. Y me muestran el cosito de la red bank. Dije 'me cayó del cielo'", relató Valenzuela ante Teletrece. "Encima Kika se había llevado sin querer mi teléfono", agregó como para que no queden dudas de que el hecho de quedarse el aparato electrónico fue un accidente y no una intención de controlar al famoso.

Gonzalo Valenzuela y la modelo Kika Silva, el día que dieron el sí.

"A los dos minutos me dijo '¿por qué estás llorando?'. Y me ofreció agua. Son flechazos que tengo. Y a los cinco minutos me hace pagarle siete lucas, en el camino, mucho antes", continuó el actor. La tarifa de la que le hablaban era de menos de la fortuna que al final le hurtaron. Es que hubo un pasamanos en el medio, que Valenzuela percibió demasiado tarde. En el relato, el actor aclaró que su situación se agravó con lo que le dio de beber el falso taxista, pero que cree que ya dentro del bar en el que celebraba junto a su esposa lo habían drogado.

"Le ponía la clave con mi tarjeta y no funcionaba. Me dice 'prestámela que la meto por abajo'. Ahí hizo el cambio y cachó la clave. No funcionaba. Entonces le digo: 'Paro acá que hay un cajero automático'. Me bajé y, cuando lo hago, el auto se va", detalló. Recién en aquel momento pudo entender que la tarjeta que tenía no era la suya, sino que se la habían cambiado.

Cuando al otro día vio la situación de su cuenta vio que le habían robado 400 mil pesos chilenos, lo que equivale a 420 dólares. "¿Dónde estoy? No me acuerdo de nada más hasta que llegué caminando a mi casa. Parece que estaba cerca. Cuídense mucho, y la verdad es que ojalá que se pueda encontrar a esta gente, porque es peligrosa. ¡Basta loco!", lamentó el actor.