Thor reza antes de la batalla: Marvel lo hizo de nuevo y muestra al dios del trueno más humano en "Avengers: Doomsday"

Marvel volvió a hacerlo. Sin estruendos, sin explosiones y sin un tráiler tradicional cargado de golpes y, este caso, truenos, el estudio decidió avanzar por un camino más emocional para calentar motores rumbo a Avengers: Doomsday. Y el resultado es un Thor muy distinto al que conocimos: más padre que guerrero, más humano que dios. Marvel Studios confirmó que Chris Hemsworth regresará como parte central del elenco y, con él, una nueva versión del Dios del Trueno.

El segundo teaser de Avengers: Doomsday, presentado este 30 de diciembre, se centra por completo en Thor y propone un adelanto íntimo, reflexivo y cargado de nostalgia. Nada de batallas colosales: el avance abre en un bosque sereno, bañado por la luz, donde Thor aparece vestido con ropa casual y lejos del combate. Arrodillado, eleva una plegaria a su padre, Odín. "Padre, toda mi vida respondí a cada llamado, al honor, al deber, a la guerra... pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: una hija cuya vida no ha sido tocada por la tormenta", dice el personaje en uno de los momentos centrales del clip.

Y suplica: "Dame la fuerza de todos los padres, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más y vuelva a casa, junto a ella, no como guerrero sino como la calidez". Ese "algo" que cambió para siempre la vida del asgardiano es Love, la niña que adoptó tras los eventos de Thor: Love and Thunder. El teaser muestra un breve vistazo del personaje, interpretado por India Rose Hemsworth -hija del actor en la vida real-, mientras duerme, ajena al peso del destino que se cierne sobre su padre. Love es la hija de Gorr el Carnicero de Dioses, el villano encarnado por Christian Bale, quien en su cruzada contra los dioses terminó entregando a su hija a Thor antes de morir.

Thor returns for Avengers Doomsday 🔨 ⚡️



12.18.2026 pic.twitter.com/awIDPupQMK — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) December 30, 2025

El avance no solo profundiza en esta faceta paternal, sino que también revela el nuevo diseño del personaje. Atrás quedó el pelo largo y rubio: Thor aparece con el cabello corto y más oscuro, y vuelve a lucir un traje sin mangas que remite directamente a Avengers: Infinity War. En su mano ya no está Mjölnir, sino Stormbreaker, el arma que en el final de la película anterior empuñaba Love cuando ambos se lanzaban juntos a la batalla. La estrategia de Marvel es clara: contar la historia antes del estreno, pero en capítulos. El primer teaser estuvo centrado en Steve Rogers y confirmó el regreso de Chris Evans al UCM, tras los eventos de Avengers: Endgame.

Ahora, el foco está puesto en Thor, consolidando una narrativa que apela de lleno a la nostalgia y al vínculo emocional con los héroes clásicos. Todo indica que esa emoción será puesta a prueba frente a una amenaza inédita: Victor Von Doom, interpretado nada menos que por Robert Downey Jr., en uno de los giros más impactantes del universo Marvel tras su histórico paso como Tony Stark. Thor se prepara, una vez más, para unirse a los Avengers en una batalla decisiva, pero esta vez con un objetivo distinto: sobrevivir y volver a casa. El elenco de Avengers: Doomsday promete ser tan ambicioso como su historia.

Las filtraciones sobre el teaser de Thor

Junto a Hemsworth y Evans aparecen nombres como Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Florence Pugh y Pedro Pascal, entre muchos otros. También habrá cruces con los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y el universo mutante de los X-Men, con figuras como Patrick Stewart e Ian McKellen. La película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y estará dirigida por los hermanos Joe Russo y Anthony Russo, responsables de Infinity War y Endgame. El guion corre por cuenta de Stephen McFeely y Michael Waldron. Lejos de los martillazos y los rayos, Marvel eligió mostrar a Thor de rodillas, rezando. Un dios cansado de la guerra, aferrado a su hija.