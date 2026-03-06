Lali desatada: habló de su casamiento con Pedro Rosemblat y cruzó a Milei y a Majul por sus críticas

El casamiento secreto de Lali Espósito conmocionó a gran parte del mundo del espectáculo que se quedó con las ganas de saber más de cómo fue todo. La artista se mantuvo bien hermética respecto a los detalles de su unión con Pedro Rosemblat en las playas de Brasil, pero sí se animó a cruzar al presidente Javier Milei y al conductor de LN+ Luis Majul, por las críticas que vertieron sobre ella.

Entrevistada por un móvil de Puro Show, la artista reeditó su intervención en Futurock cuando mostró el anillo de casada. "¿Qué querés? ¿Ver esto, zorra?", le preguntó al periodista que la abordó. "No voy a contar de ninguna manera, menos en esta circunstancia que tengo un vinito encima... porque te cuento todo", bromeó enseguida, en relación a no dar detalles sobre la ceremonia que la vinculó con su pareja.

"Hay cosas que quedarán en la intimidad. Y capaz nunca se enteren. Si se enteran, se enteran porque una no puede evitarlo", explicó. "Y hay cosas que una mismo cuenta, yo conté que nos casamos", continuó. Interpelada por la oportunidad en la que dijo ante las cámaras que nunca se casaría, reconoció: "También dije graben esto. Porque la gente se queda con lo que quiere. Porque abrí el paraguas. Tengo cara de boluda pero me operé".

Sobre la polémica con Milei, acerca de que la cantante lo utiliza para mejorar su rendimiento comercial, sostuvo: "A los 10 años, cuando arranqué a trabajar, usaba al Presidente para vender discos también. Lo que pasa es que no existía el sistema". La precisión de Espósito para la respuestas dimensionó el lugar que tiene en la industria, muy anterior a que el mandatario fuera un panelista de televisión.

"Yo soy una trabajadora de muchísimos años. Mutando, como se es en el arte. Uno va mutando, se va transformando. Tengo seis discos. Este último tal vez estuvo intervenido por cuestiones que me estaban sucediendo, entre ellas parte de esa situación pública", clarificó en relación a las canciones que le dedicó al economista libertario.

Respecto a que el conductor de LN+ entonaba mejor que ella, también fue muy tajante: "Quiero verlo a Majul poniéndose un body de brillos y bailando. No lo veo dragueándose y disfrutando del show, y haciendo un show de dos horas y media. Capaz me sorprende. No le quito mérito a nadie. Puede ser que lo logre. Que venga a uno de los ensayos, para que vea lo que es".

En la entrevista también le preguntaron por la polémica acerca de lo que cobró durante el último show que dio en la provincia de La Rioja, durante el tour anterior. "¿De los shows de todos estos últimos años se dijo algo?", preguntó. "Es un poco selectivo todo. Es parte de las narrativas que se necesitan para las discusiones que se quieren dar, que llaman batalla cultural", añadió enseguida.

"En mis acciones se ve. Cuando digo algo, lo digo porque lo pienso, porque tengo ganas y porque me siento en el contexto de decirlo. Cuando no, no. La cantidad de cosas que no respondo porque evidentemente me chupan un huevo. Y cuando algo me importa, me ocupo de que se note que me importa y de estar en las discusiones que son válidas, o en las que puedo aportar algo. Hay cosas que uno puede opinar como ciudadano y después no tenés nada para decir en público. Por lo menos es lo que me pasa a mí", reflexionó Lali.

"Yo me muevo como se ve. Con la tranquilidad de quien siente que no está haciendo ni daño, ni es dañino en sus formas. No creo ser una irrespetuosa, no me considero una persona que responda desde un lugar vil. Yo respondo con mi música cuando siento que tengo que hacerlo y cuando no, no", concluyó la cantante.