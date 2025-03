Galia Moldavsky habló tras la polémica por sus dichos sobre Lali Espósito: "Estaba reivindicándola"

El mundo del streaming y el entretenimiento se vio sacudido en los últimos días por una fuerte polémica que involucra a los hermanos Moldavsky. Luego de que Eial Moldavsky fuera duramente criticado por una historia que contó en el programa Sería Increíble, en la que muchos interpretaron que se refería a Lali Espósito, las redes sociales hicieron eco de otro fragmento polémico: un video en el que su hermana, Galia Moldavsky, realizó un comentario machista sobre la sexualidad de la cantante en el programa Blender.

El descargo de Galia Moldavsky

En el video que no tardó en viralizarse a través de las redes sociales, Galia afirma: "Lali es una piba que no le están yendo a la casa todos los días a ver qué está haciendo. Ella se culeó a media Argentina, perdón Pedro (Rosemblat, su novio)". La frase desató una ola de indignación y rechazo en las distintas plataformas, donde muchos usuarios acusaron a la conductora de reforzar estereotipos machistas sobre la vida privada de la artista.

Por este motivo, Galia decidió romper el silencio a través de su cuenta personal de X. En un extenso descargo, en el que bloqueó los comentarios para evitar interacciones directas con los usuarios, intentó explicar el contexto de sus palabras: "Siempre me dicen que no tuitee en estos casos, pero voy a hacer una excepción: el recorte mío que está girando es de un programa VIEJO en donde estábamos hablando de famosos que ventilan su vida privada y famosos que no".

Según la hermana de Eial, dio como ejemplo "de los que no" a la ex Casi Ángeles. "Estaba literalmente reivindicándola", sumó. En su descargo, reconoció que la expresión que usó fue desafortunada y que, en el contexto actual, adquirió una connotación mucho más negativa: "Entiendo que recortado en este contexto suena peor de lo que fue, que fue un ejemplo al pasar, pero jamás la critiqué a ella por su sexualidad. De hecho, la libertad con la que habla del tema es uno de los motivos por los que la admiro".

El navegador no soporta este contenido.

Además, aseguró ser fan de Lali desde su adolescencia y lamentó tener que aclararlo. En la misma publicación, la comunicadora explicó que este tipo de situaciones fueron parte de la razón por la que decidió alejarse de los medios: "Lamentablemente, la expresión que usé fue una verga, como me ha pasado un millón de veces, solo que en este contexto suena todo peor. Y por ese tipo de exposición es que decidí dejar de hacer aire todos los días. Pero bueno, toca dar explicaciones".

La polémica se originó cuando Eial Moldavsky relató en Sería Increíble un encuentro sexual que tuvo con una artista famosa, en la que ella le ofrecía mudarse a Madrid con la promesa de que "no le faltaría nada". Dado que Lali Espósito pasó varios meses en España grabando la serie Sky Rojo, y que su relación con Pedro Rosemblat comenzó tiempo después, muchos en redes sociales -incluido Homero Pettinato, compañero de Eial- asumieron que la historia hacía referencia a ella.

El revuelo fue inmediato, y las críticas llovieron sobre el humorista, quien finalmente desmintió que se tratara de la cantante y pidió disculpas públicas: "Espero que quede claro que no me refería a ella", aseguró. Las declaraciones de los hermanos Moldavsky encendieron un acalorado debate en redes sociales sobre los límites del humor, la exposición de la vida privada de los famosos y el machismo en los medios. Mientras algunos defendieron a Galia y Eial, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto, otros fueron contundentes en su repudio, exigiendo un cambio de paradigma en la manera en que se habla de las mujeres en la industria del entretenimiento.

Lali Espósito y Eial Moldavsky

Por su parte, Lali Espósito no se pronunció al respecto, pero sus seguidores inundaron las redes con mensajes de apoyo hacia la artista y rechazo a los dichos de los comunicadores. Lo único que hizo la cantante fue dejar de seguir en su cuenta de Instagram al hijo de Roberto Moldavsky. El escándalo, que comenzó con un comentario en un streaming, se convirtió en un fenómeno viral que volvió a poner en el centro del debate el impacto de las palabras en la era digital.