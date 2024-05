Todo muy vintage: el "like" de un ex de Shakira que despertó todo tipo de rumores en las redes sociales

Shakira supo mantener una relación entre el 2000 y el 2011 con Antonio de la Rúa, la cual finalizó a causa de las infidelidades de ambos. Pero como dice el refrán: "El tiempo cura todas las heridas", y parece que la bronca que se profesaban la cantante y el hijo del difunto ex presidente Fernando de la Rúa desapareció. O al menos, así lo dejó entrever el propio "Antonito" en las redes sociales, luego de que se le escapara un "like" en una de las últimas publicaciones de la colombiana.

Por el día de la madre, Shakira colgó en su cuenta personal de Instagram, donde tiene casi 91 millones de seguidores, una imagen en la que se la ve junto a los dos hijos que tuvo con Gerard Piqué y un conmovedor mensaje: "Hoy quiero celebrar a todas las mujeres que dan y nutren la vida, porque todas, con o sin hijos, sabemos cuidar y luchar por los que dependen de nosotros. Y a Milán y Sasha, los dos soles de mi vida, gracias por iluminarla y acabar de completarme".

El like de Antonio de la Rúa a la publicación de Shakira, que despertó rumores de reconciliación.

Esa fue la foto que el actual empresario hotelero "likeó". Antonito, como se lo llamaba en aquellos años, se dedicó a ese rubro y también tuvo dos hijas tras la separación con la artista. En su caso, formó pareja con la modelo colombiana Daniela Ramos, quien también se destaca como DJ. Pero al igual que Shakira, el hijo del ex mandatario se separó luego de algunos años, por lo que actualmente también está soltero.

Esta realidad fue la que fundamentó que los rumores acerca de una eventual reconciliación renacieran de las cenizas que tanto Ramos como Piqué se habían encargado de apagar. Los años cambian mucho las realidades de cada persona y en tiempos donde el lenguaje de las redes sociales es muy evidente y hasta simple en toda su complejidad, un sencillo me gusta puede desatar toda serie de teorías.

Cabe recordar que ambos protagonistas de ese amor que duró 12 años se separaron tras múltiples infidelidades. Sin ir más lejos, la cantante y Gerard Piqué se conocieron en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en el verano del 2010, donde vivieron un affaire. Sin embargo, por aquella época la artista de Barranquilla aún estaba en pareja con el hijo de De la Rúa.

Al mismo tiempo, por aquel entonces también apareció una joven llamada Marina Gallo que aseguró que fue la amante de "Antonito" durante los últimos seis años de la relación entre la cantante y De la Rúa. Según el relato de Gallo, el empresario argentino salió con la cantante y con ella a la vez hasta que Shakira se enteró, se hartó y decidió dejarlo por el defensor del Barcelona.

A partir del like se puede sacar como conclusión que la relación entre ambos está mejor que en los últimos años, cuando a partir de su separación el empresario le reclamó ganancias por haberla asesorado y acompañado durante su carrera musical. Además, ella en 2021 se refirió de una forma despectiva, o al menos con una carga de ninguneo importante, al hijo del difunto ex presidente.

El tuit de Shakira donde trató de "cita" a Antonio de la Rúa, con quien estuvo más de 12 años.

En el marco del vigésimo aniversario de su disco "Servicio de Lavandería" (Laundry Service), la colombiana comenzó a repasar cada uno de los temas que lo componían, entre ellos, "Te aviso, te anuncio", uno de sus más icónicos. "Quería hacer un tango porque en ese momento estaba saliendo con un argentino, estaba aprendiendo el baile y estaba inmersa en la cultura argentina", explicó en un mensaje que publicó en inglés en -por entonces- Twitter.

La referencia a que Antonito fue un "estaba saliendo" descontroló a sus fanáticos en aquel entonces, quien parecían no olvidar tan fácilmente al hombre a quien le dedicó su canción Día de enero. "Y lloras de emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas", prometió Shakira en aquella pieza de 2005.

Cabe recordar que la pareja había anunciado su separación en 2011 a través de un comunicado en el que adelantaban que seguirían trabajando "codo con codo". "Seguimos siendo socios en nuestra vida empresarial y profesional (...) Antonio seguirá llevando mi negocio y los intereses de mi carrera como lo ha hecho siempre. Nuestra amistad y relación es inquebrantable", decía entonces la artista colombiana. Pero la amistad se quebró y comenzaron los problemas.

Poco después del anuncio de la separación, Shakira inició su noviazgo con Piqué, desatando los rumores de infidelidad. Tras la ruptura sentimental con De la Rúa llegó la profesional, y con ella los litigios. En 2012 el empresario intentó congelar los bienes de una cuenta bancaria de la cantante en Suiza, pero un juez de Ginebra denegó la solicitud. También presentó una demanda en Los Ángeles, alegando que había ejercido como consejero de negocios de su novia.

Por aquel entonces, el hijo de De la Rúa sostuvo que le correspondía un compensación económica en base a un acuerdo oral que habían hecho en 2004. Aquel proceso tampoco prosperó. Entre cruces de denuncias, Antonito volvió a demandar a su ex en Nueva York, donde le exigió el pago de una suma en compensación por su trabajo de dirección y mercadeo en su carrera musical. "Él realmente no quería hacer esto, pero ella no le dejó otra opción", admitió su por entonces abogado.

De acuerdo con la denuncia, pedía que se le entregara su porción de las ganancias "pasadas y futuras" obtenidas en la operación musical de la cantante, asegurando que él había sido "el principal arquitecto del equipo de manejo y plan de negocio que colocó a Shakira en el camino al éxito financiero". La artista, que en 2011 había reconocido que Antonio de la Rúa fue su "socio" y consejero, negó cualquier vínculo comercial con su antigua pareja sentimental.

Además, contraatacó demandándolo en las Bahamas, acusándole de, supuestamente, haberse apropiado, sin su consentimiento, de 6,6 millones de dólares. Lo cierto es que durante su relación, Antonio y Shakira generaron todo tipo de polémicas. Una de las más recordadas es, tal vez, cuando el hijo del ex presidente protagonizó en 2001 el videoclip musical del tema "Underneath Your Clothes" junto a la colombiana.

En aquella oportunidad, la secuencia no fue la que generó las críticas y cierto repudio de parte de la sociedad, sino el contexto en la que salió a la luz.Ese mismo año, Fernando de la Rúa tuvo que renunciar a su cargo a raíz de la crisis social, política y económica en la que estaba sumergida la Argentina que terminó con más de 30 muertos y más de 400 heridos producto de medidas como el "megacanje" o el "blindaje", que derivaron en el "corralito".

Pero no todo fue drama durante la relación entre ambos. De hecho, le dedicó "Día de enero" al hijo del difunto ex presidente, tema que cumplió 19 años a comienzos de este 2024. "Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz", así empieza el tema de Shakira, uno de los más populares y el clásico favorito del público argentino. El tema está incluido en "Fijación oral vol. 1?, álbum lanzado en 2005 con éxito gracias a hits globales como "La tortura", junto a Alejandro Sanz.

Shakira y Antonio de la Rúa

En la frase "si yo te digo '¿cómo dices?', tú aún dices '¿qué decís?'" está resumido el amor que le tenía la colombiana a Antonito y agrega: "Y lloras de emoción, oyendo un bandoneón", en referencia a la severa crisis económica que dejó en Argentina Fernando de la Rúa.