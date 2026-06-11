Qué decía el chat que se filtró entre Ángela Torres y Marcos Giles: reclamos, distancia y polémica

La relación entre Ángela Torres y Marcos Giles suele quedar bajo la lupa desde que ambos comenzaron a mostrarse públicamente en el universo de Luzu TV. Aunque intentan preservar parte de su vida privada, en las últimas horas volvieron a quedar en el centro de la conversación en redes sociales tras la filtración accidental de un chat que despertó rumores de crisis.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo del influencer, quien además de mostrarse frente a cámara estaba compartiendo la pantalla de su computadora. En un descuido, abrió WhatsApp Web y durante apenas unos segundos quedó expuesta una conversación privada con la cantante.

Ángela Torres le reclamó a Marcos Giles en un chat filtrado y crecen las versiones de crisis

"¡No!", exclamó Marcos al advertir el error en pleno stream. "Quise cerrar", se justificó rápidamente ante sus seguidores. Luego intentó restarle dramatismo a la situación: "Estoy perfecto, estoy limpio, amigo".

Sin embargo, el fragmento alcanzó para que los usuarios capturaran parte de los mensajes. En ellos podía leerse un reclamo de Ángela, quien pasó el último mes en Uruguay grabando una película y manifestó su tristeza por la distancia que se generó entre ambos.

Marcos Giles compartió un chat comprometedor con Ángela Torres

"Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir ", escribió la artista. En otro de los mensajes agregó: "Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar".

Uno de los detalles que más comentarios generó entre los seguidores de la cantante fue que Marcos respondió varias horas después mediante un mensaje de voz. Según se pudo ver en la captura, la respuesta fue breve: "No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está".

Las imágenes se viralizaron rápidamente y las especulaciones sobre una posible crisis no tardaron en multiplicarse. Frente a la repercusión, Ángela decidió despejar dudas desde sus redes sociales y compartió una foto junto a Marcos en sus historias de Instagram acompañada por un mensaje contundente: "Mi amor, te amo mucho".

No es la primera vez que la dinámica de la pareja genera debate entre los usuarios. A fines de abril, durante una emisión de Nadie dice nada (Luzu TV), la propia Ángela contó una anécdota que sorprendió a sus compañeros y a la audiencia.

Respuesta de Ángela Torres a los rumores de crisis con Marcos Giles

La cantante relató que el día en que debía conocer a la madre de Marcos, él dejó de responderle los mensajes. "No aparecía", contó con naturalidad al aire. Según explicó, el último mensaje que había recibido de su novio había sido a las ocho de la mañana, cuando le avisó: "Mañana te esperamos a las 13 para comer".

Después de eso, silencio absoluto. Ante la falta de respuestas, Ángela terminó llamándolo a la hora pactada para confirmar si efectivamente debía asistir al encuentro familiar. Marcos le pidió un Uber y ella finalmente fue .

No es la primera vez que Ángela Torres y Marcos Giles quedan expuestos

El video del relato se volvió viral y generó una ola de comentarios en redes sociales. "Qué triste escuchar a Ángela contar que tuvo que llamar a su novio para saber si iba a lo de su suegra porque él se fue de joda", escribió una usuaria. Otros mensajes fueron aún más contundentes: "Es un mal novio"; "Ella es la enamorada de la relación" y "Esta chica necesita la intervención de sus amigos".

Ahora, con la filtración involuntaria del chat, aquellas críticas volvieron a resurgir y alimentaron el debate sobre el presente de una de las parejas más comentadas del mundo del streaming. ¿Ángela Torres y Marcos Giles en crisis?