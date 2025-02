Terror en la arena: L-Gante protagonizó un terrible e impactante accidente en Pinamar

Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, vivió una verdadera pesadilla en las playas de Pinamar. Durante la tarde del martes, el artista sufrió un brutal accidente al volcar el cuatriciclo que conducía. La violenta caída le provocó una fractura de clavícula y debió ser hospitalizado de urgencia. Las escalofriantes imágenes quedaron registradas por las cámaras de los curiosos y fueron emitidas anoche por el programa LAM, conducido por Ángel de Brito en América TV. En el video se observa el momento exacto en que el cantante pierde el control del vehículo, sale despedido por los aires y aterriza estrepitosamente sobre la arena.

De acuerdo con el relato del panelista Pepe Ochoa, L-Gante se encontraba en La Frontera, un exclusivo sector de Pinamar, donde había alquilado cuatriciclos junto a Wanda Nara y su familia. "Wanda subió historias con cascos, pero al parecer hubo descuidos en la seguridad," comentó Ochoa, en alusión a una de las hijas de la empresaria, quien fue vista circulando sin protección arriba del vehículo. A pesar del dramático episodio, la mediática intentó llevar tranquilidad a sus seguidores. "Gracias al hospital de Pinamar por el amor y cuidado, ya estamos en casa", publicó en Instagram, acompañado de un emoji de corazón.

La noticia del accidente no tardó en viralizarse. Según informó el periodista Diego Brancatelli en X (antes Twitter), L-Gante fue trasladado de inmediato al hospital local, donde permaneció en observación antes de recibir el alta. Sin embargo, su recuperación no será rápida: deberá llevar un yeso durante varias semanas para sanar correctamente la fractura. El siniestro tuvo lugar en medio de un torbellino de rumores y controversias. Mientras Wanda enfrenta una disputa judicial con su ex esposo Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijos, su relación con L-Gante sigue dando de qué hablar.

La pareja se encuentra instalada en Pioneros, un exclusivo barrio de la costa, donde -según Brancatelli-, estarían evaluando comprar una propiedad. Horas antes del accidente, la pareja había sorprendido a sus seguidores con una noticia tierna: la llegada de una nueva mascota a su vida. En una historia de Instagram, el músico presentó a "Bebita nueva", una perrita blanca que posó en brazos del cantante mientras Wanda tomaba la selfie. Sin embargo, la imagen también dio que hablar por otros motivos: L-Gante aparecía con el torso desnudo y sólo cubierto con una toalla, mientras que Wanda lucía un sujetador negro, avivando el debate sobre su relación.

El siniestro también empañó el reciente lanzamiento de su primera colaboración musical: Amor Verdadero Remix. En la previa de San Valentín, la pareja presentó la versión renovada de la canción que Wanda había dedicado originalmente a Icardi. "Siempre se vuelve a donde uno fue feliz. Sí, este es un amor verdadero", declaró la empresaria en el evento de presentación en la Costanera, rodeada de fanáticos y puestos de comida rápida.

Vestida con un impactante vestido rojo, Wanda aseguró que cada decisión en su vida es auténtica. A su lado, L-Gante, con un look completamente negro, se mostró relajado, aunque sin imaginar que horas después protagonizaría un impactante accidente. En una de sus declaraciones más llamativas, Wanda reveló su gran admiración por el cantante. "Elián es el más maduro. Siempre me centra en las decisiones que tengo que tomar. Tiene un gran corazón y, aunque pueda perjudicarse, siempre me da los mejores consejos," confesó. Ahora, con el artista en recuperación, su relación atraviesa un nuevo desafío.

El accidente de L-Gante se suma a una lista de episodios recientes que mantienen a la pareja en el centro de la escena mediática. Mientras el cantante se repone, las redes estallan con comentarios y teorías. ¿Fue solo un accidente o un nuevo capítulo en la novela interminable de Wanda y L-Gante? El tiempo, y las redes, tendrán la última palabra.