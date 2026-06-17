Juana Viale explotó tras los rumores con Manu Urcera y Nicole Neumann sorprendió con una respuesta que se volvió viral

Lo que comenzó como una simple pregunta durante una charla televisiva terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de los últimos días. Un gesto de curiosidad de Juana Viale hacia Manu Urcera durante Almorzando con Juana derivó en rumores de supuesto coqueteo, especulaciones en redes sociales y una inesperada respuesta de Nicole Neumann que terminó por desactivar la polémica.

Todo ocurrió el domingo pasado, cuando el piloto de automovilismo visitó el programa de El Trece y relató algunas de las lesiones que sufrió a lo largo de su carrera deportiva. Mientras conversaban, Juana observó una cicatriz en el brazo izquierdo del esposo de Nicole Neumann y decidió preguntarle por su origen. "¿Qué te pasó acá?", quiso saber la conductora mientras levantaba la manga de la remera para ver mejor la marca.

Con total naturalidad, Urcera explicó: "Me quebré. Te dije que me quebraba una vez por año. Tengo una placa con ocho tornillos". Luego precisó que aquella lesión había ocurrido años atrás. "Eso fue en moto en 2008".La conversación continuó cuando el piloto contó que también había sufrido una fractura en la clavícula derecha. Intrigada, Juana volvió a observar la zona e incluso la palpó para entender mejor la magnitud de la lesión.

La escena generó risas en la mesa y rápidamente despertó comentarios entre los invitados. Rafael Ferro fue uno de los que alimentó el clima distendido con una observación que provocó carcajadas. "¡Y se tocan!", lanzó el actor. Por su parte, Jimena Monteverde también se sumó a las bromas y terminó sentenciando entre risas: "Esto se desmadró". Lo que parecía una situación anecdótica terminó multiplicándose en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron el intercambio como un supuesto acercamiento entre la conductora y el piloto. La repercusión fue tal que días después Juana debió responder preguntas sobre el tema.

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Lejos de mostrarse preocupada, eligió enfrentar las versiones sin filtro. "Un disparate", respondió cuando le consultaron por los rumores. Y fue todavía más contundente al profundizar sobre la polémica. "No me sorprenden. Las boludeces no me sorprenden porque realmente es una boludez. Pero nada, no sé, qué sé yo. ¿Por qué no hay cosas interesantes que hablar y tenemos que hablar de estas cosas? Me parece que no hay que perder el tiempo en la estupidez humana de generar contenido donde no lo hay", disparó.

Acostumbrada a convivir con la exposición mediática desde hace años, la nieta de Mirtha Legrand aseguró que las versiones no le generan ningún malestar. "No me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que creen, que fabulen. Pero bueno, qué sé yo. Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco, no pueden llevar todo y todo tiene que tener una connotación de ese tipo", sostuvo.

Incluso aprovechó para cuestionar la atención que recibió el episodio frente a otros temas que consideró más relevantes. "Hablemos de lo que fue la maravilla de ayer, este tres a cero que hicimos, el primer gol de Messi, lo que fue el estadio, lo que fue la gente. Me parece realmente una estupidez humana", afirmó. Luego explicó cuál había sido el verdadero motivo de su interés por las cicatrices del piloto. "Tenía una cicatriz que me llamó la atención. Es un pibe que hizo motocross toda la vida", aclaró.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Mientras Juana intentaba cerrar definitivamente la historia, faltaba conocer la opinión de la principal protagonista indirecta de la novela: Nicole Neumann. La modelo fue consultada en su programa Solo con Niki y sorprendió con una reacción completamente opuesta a la que muchos esperaban. "En la entrada me acaban de esperar como cinco periodistas para preguntarme si lo había acompañado. No, no fui. Después empezaron a decir que había habido un coqueteo, pero la verdad es que no vi nada de eso", comentó. Lejos de mostrarse celosa o incómoda, Nicole eligió tomarse el tema con humor y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en titular. "Me preguntan si me incomoda, pero no. ¡Que toquen! Esos músculos que tenés al lado hay que tocarlos. Es llamativo", bromeó entre carcajadas.