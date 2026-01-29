Zaira Nara fue duramente criticada en Paraguay y explotó: "Qué mala leche meterse con el laburo"

Zaira Nara tuvo que ponerse los guantes para salir a defenderse de las críticas que le hicieron tras su paso por Paraguay, donde fue a hacer fotos y promocionar una marca de cerveza en el vecino país. La modelo rechazó la versión de que haya había ido de mala gana y hasta debió exponer conversaciones con la representante de la marca, que la elogiaron por su participación.

Las repercusiones habían comenzado cuando el periodista paraguayo Lucas Renatto criticó desde la televisión guaraní la presencia y campaña publicitaria que había hecho la argentina en su país, para una de las marcas de cerveza más conocidas del mundo. "Este fin de semana estuvo Zaira Nara por San Bernardino, Zaira Nara y sus pocas ganas de vivir aparentemente porque de mala gana vino", había criticado.

"En las fotos, súper bien, hermosa, pero era como rara su presencia, como que no quería estar ahí y quería que sea la hora de irse. Le aturdía la gente, no sé qué pasó", describió Renatto. "Tenían en la mano toda la noche la misma botellita en la mano para las fotos y nunca bajaba el líquido de adentro. Estaban con cara de muy pocos amigos, como que se querían ir a su casa", sumó después.

Al otro día Renato inclusive amplió sus cuestionamientos al aire de LAM en América TV. "Una insípida presencia la que hizo Zaira, ¿qué pasó?", se preguntó, cuando Ángel de Brito lo sacó al aire. Allí insistió con que la modelo no se contactó con el público mientras que, por ser embajadora de la marca, existen "otros videos" de diferentes partes del continente donde se la ve "un poco más divertida, como haciendo relaciones públicas con la gente". "Acá particularmente ella estuvo aislada en un sector con otro tipo de personas", señaló el periodista, en relación a "famosos de Paraguay que no viven en Paraguay".

La historia de Zaira Nara en respuestas a las críticas tras su paso por Paraguay.

Por otro lado, el paraguayo resaltó la "mala gana" de Zaira, que sólo había llegado acompañada de su maquilladora y cuestionó la decisión de la marca que "confió en una imagen" que luego "falló". "Acá creo que acá Zaira Nara muy conocida no es. Es como que vino a ser linda", remató. "Imagínense tener que trabajar de ser linda", añadió enseguida.

La presión de las declaraciones logró que Zaira tuviera que subir una historia con una conversación con la representante de la marca en la cual le reenviaba los agradecimientos del cliente, y donde destacaban "la mejor de las ondas". En su respuesta, la modelo también revelaba que la había pasado increíble y que ya tenía la cerveza. "Amigos de América TV, díganle a Lucas Renatto que está muy confundido", escribió en la historia de Instagram que publicó con la captura de la conversación.

A Zaira Nara la acusaron de trabajar de linda.

Al mismo tiempo, la modelo le escribió a De Brito el mismo día y demostró que las críticas le llegaron y la molestaron. "Avisale a nuestro amigo que hace bastante que no me divertía tanto en un evento. Qué mala leche meterse con el laburo este chico", leyó el conductor de LAM. "No sé quién es, nunca lo vi", sumó en relación a Renatto.

"Cuando dicen que la cerveza está llena, ella aclara que en las publicidades siempre se busca que la botella esté casi llena e impecable para que se vea el producto. Nos las cambian cada cinco minutos y siempre agarramos una fresca y casi llena. Estamos haciendo fotos, además de divertirnos", explicó, cuando se refirió a la crítica de llevar la botella llena.