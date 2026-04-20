¿La IA dejará a la humanidad sin trabajo?: responden la pregunta del millón

La inteligencia artificial (IA) se convierte todos los días en uno de los temas más discutidos en el último milenio y su impacto en el mercado laboral genera tanto expectativas como temores. ¿Está la sociedad condenada a perder sus trabajos frente a las máquinas? ¿O la IA puede convertirse en un aliado que ayude a evolucionar profesionalmente?
Estas preguntas fueron abordadas por Cecilia Castellano, Consultora Académica y vocera de Pearson, quien compartió su visión sobre cómo integrar la inteligencia artificial en las vidas laborales cotidianas de cada uno de nosotros y nosotras.
Un dato que genera preocupación es el pronóstico de que el 65% de las habilidades laborales actuales cambiarán antes del año 2030. Este dato proviene de una investigación realizada por LinkedIn's Economic Graph Research, y aunque pueda sonar alarmante, Castellano invita a verlo desde otra perspectiva.
"Este número nos está invitando a cambiar en una mayor medida, a evolucionar. Lo que nosotros proponemos es que este cambio sea acompañado de un aprendizaje y un desarrollo de habilidades en los cuales la inteligencia artificial sea nuestra aliada. Entonces, que la cifra no nos asuste, que la cifra nos invite a movilizarnos, que nos invite a tomar acción, que nos invite a elegir, a investigar qué habilidades necesitamos desarrollar de aquí al 2030 para seguir encontrando esos trabajos que nos permitan sentirnos realizados, que nos permitan poder desarrollar también nuestros conocimientos y que nos permitan, por supuesto, tener un sustento económico", explica Castellano.
Pero, ¡ojo! ¿Qué pasa con quienes nacieron antes del auge tecnológico? Es que a menudo se dice que las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas nacidas después del 2000, tienen habilidades tecnológicas innatas. Pero, ¿qué sucede con quienes nacieron en los años '90 o incluso antes?
Respecto a este tema, Castellano, quien nació en 1984, reflexiona sobre su propia experiencia: "Viví la experiencia de tener una computadora de escritorio para toda la familia que estaba conectada a internet mediante un cable y ahora transito un paradigma tecnológico totalmente diferente. Algo que rescato es que mi familia siempre me invitó a usar la tecnología aunque me equivocara. Entonces no tener miedo de equivocarse, ser curioso con todos los lanzamientos y ver a la tecnología como un asistente", dijo poniendo en claro que la actitud es el aprendizaje continuo y la capacidad de adaptarse a los cambios.
En la misma línea, Castellano aporta: "Nuestro perfil profesional se va a ver potenciado por la asistencia de la tecnología. Entonces, estas habilidades, el uso, la maestría va a estar en usar las habilidades tecnológicas; es lo que nos va a diferenciar de otros candidatos en puestos de trabajo, es lo que va a hacer que logremos promocionar dentro de las empresas en las que trabajamos", agrega.
Entonces, la pregunta del millón es: ¿La IA nos dejará sin trabajo? Castellano es categórica al respecto: "Es un mito porque nosotros somos seres humanos y seres sociales. Nosotros tenemos habilidades blandas, habilidades sociales que la IA en este momento no puede reemplazar y desconocemos si en un futuro sus desarrollos se acerquen tanto a la forma en la que nosotros nos conectamos con los demás, pero nosotros somos seres humanos, seres sintientes, más allá de seres pensantes".
Las máquinas pueden realizar tareas repetitivas y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo récord, pero hay algo que jamás podrán replicar: la humanidad. Respecto a esto, Cecilia fue contundente en su respuesta: "Somos personas que caminamos por la calle, que hacemos compras en los mercados del barrio, que nos comunicamos con nuestros clientes por teléfono, videollamada, que sabemos entender a través de la empatía cuánto puede o no estar sufriendo un otro. Podemos compartir la felicidad con un otro y ese sentimiento genuino es el que nos separa de la IA", señala.
En este sentido, la clave para mantener nuestra relevancia laboral está en fortalecer las habilidades blandas y sociales: comunicación efectiva, empatía y capacidad para tomar decisiones basadas en nuestra experiencia y juicio crítico.
Así las cosas, para enfrentar con éxito este cambio paradigmático hacia un mundo impulsado por la inteligencia artificial, Castellano propone una serie de herramientas y habilidades imprescindibles:
- Aprender a aprender. "Acumular conocimientos, contenidos ya pasó de moda. La diferencia está en cómo incorporamos nuevas habilidades de forma constante. Tenemos que perder el miedo a aprender y saber que aquellos que elegimos una carrera, va a ir formándose con habilidades que sumamos, e incluso habilidades por fuera de la profesión que elegimos. Es importante tener una neuroplasticidad que nos permita querer aprender siempre a desarrollar una habilidad nueva, un aprendizaje continuo y formar estos hábitos de aprendizaje", sugiere Castellano.
- Integrar la inteligencia artificial como nuestra aliada. "La inteligencia artificial está, llegó para quedarse, la vuelvo mi asistente, la vuelvo mi aliada y no se vuelve mi competidor, potencio mi profesión y mejoro aquellos aspectos que quizás me tomaban mucho tiempo de pensamiento creativo y permito que la IA me ayude a tener tiempo para ser más creativo en mi trabajo", reflexionó.
- El pensamiento crítico por sobre todas las habilidades. "Es una herramienta que sí o sí necesito para sobrevivir, poder detectar qué trabajo ha sido realizado solamente por IA, de aquel trabajo que fue realizado por IA y supervisado por un humano y de un trabajo 100% humano. Pensamiento crítico para todos en todas las edades con sus diferentes niveles, por supuesto, de aplicación", explica Cecila.
- Habilidades sociales y habilidades blandas. "Uno de ellos es el pensamiento crítico, pero por otro lado la comunicación uno a uno. Hoy estamos todos conectados, pero siempre se habla de esta falta de comunicación, de empatía. Entonces, conectarnos con el otro, con nuestros superiores, con nuestros compañeros, con nuestros colegas desde una parte humana nos va a fortalecer en nuestras profesiones", argumenta.
- Tomar decisiones. "La IA no toma decisiones por nosotros. La decisión la tomo yo porque tengo una historia y una trayectoria profesional que me permite tomar una decisión acertada. Entonces, tareas automatizables IA, pero pensamiento crítico, comunicación, empatía y toma de decisiones son mis habilidades en cuanto a humano".
- Desarrollar un perfil híbrido. "Ya no basta con el conocimiento técnico que adquirí en mis entrenamientos o a lo largo de mi trayectoria profesional, tengo que aprender a que la industria necesita que yo pueda desarrollar un perfil técnico con conocimientos de tecnologías. Tengo mi conocimiento totalmente en la materia, tengo mi expertise, pero también tengo este manejo de tecnología que puedo aplicar para potenciar mi trabajo", explica la profesional.
- Pensar la carrera como un proceso dinámico. "Ya no estamos hablando de una trayectoria lineal, sino que estamos reinventándonos a lo largo de nuestra vida profesional. La invitación es a no quedarnos quietos, la invitación es a no tener miedo porque somos seres humanos y nuestra presencia aquí importa, todos importamos y la invitación es a utilizar la tecnología como aliada", termina Cecilia Castellano.