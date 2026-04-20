La inteligencia artificial (IA) se convierte todos los días en uno de los temas más discutidos en el último milenio y su impacto en el mercado laboral genera tanto expectativas como temores. ¿Está la sociedad condenada a perder sus trabajos frente a las máquinas? ¿O la IA puede convertirse en un aliado que ayude a evolucionar profesionalmente?

Estas preguntas fueron abordadas por Cecilia Castellano, Consultora Académica y vocera de Pearson, quien compartió su visión sobre cómo integrar la inteligencia artificial en las vidas laborales cotidianas de cada uno de nosotros y nosotras.

¿La IA dejará a la humanidad sin trabajo?: responden la pregunta del millón

Un dato que genera preocupación es el pronóstico de que el 65% de las habilidades laborales actuales cambiarán antes del año 2030. Este dato proviene de una investigación realizada por LinkedIn's Economic Graph Research, y aunque pueda sonar alarmante, Castellano invita a verlo desde otra perspectiva.

"Este número nos está invitando a cambiar en una mayor medida, a evolucionar. Lo que nosotros proponemos es que este cambio sea acompañado de un aprendizaje y un desarrollo de habilidades en los cuales la inteligencia artificial sea nuestra aliada. Entonces, que la cifra no nos asuste, que la cifra nos invite a movilizarnos, que nos invite a tomar acción, que nos invite a elegir, a investigar qué habilidades necesitamos desarrollar de aquí al 2030 para seguir encontrando esos trabajos que nos permitan sentirnos realizados, que nos permitan poder desarrollar también nuestros conocimientos y que nos permitan, por supuesto, tener un sustento económico", explica Castellano.

¿La IA dejará a la humanidad sin trabajo?: responden la pregunta del millón

Pero, ¡ojo! ¿Qué pasa con quienes nacieron antes del auge tecnológico? Es que a menudo se dice que las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas nacidas después del 2000, tienen habilidades tecnológicas innatas. Pero, ¿qué sucede con quienes nacieron en los años '90 o incluso antes?

Respecto a este tema, Castellano, quien nació en 1984, reflexiona sobre su propia experiencia: "Viví la experiencia de tener una computadora de escritorio para toda la familia que estaba conectada a internet mediante un cable y ahora transito un paradigma tecnológico totalmente diferente. Algo que rescato es que mi familia siempre me invitó a usar la tecnología aunque me equivocara. Entonces no tener miedo de equivocarse, ser curioso con todos los lanzamientos y ver a la tecnología como un asistente", dijo poniendo en claro que la actitud es el aprendizaje continuo y la capacidad de adaptarse a los cambios.

¿La IA dejará a la humanidad sin trabajo?: responden la pregunta del millón

En la misma línea, Castellano aporta: "Nuestro perfil profesional se va a ver potenciado por la asistencia de la tecnología. Entonces, estas habilidades, el uso, la maestría va a estar en usar las habilidades tecnológicas; es lo que nos va a diferenciar de otros candidatos en puestos de trabajo, es lo que va a hacer que logremos promocionar dentro de las empresas en las que trabajamos", agrega.

Entonces, la pregunta del millón es: ¿La IA nos dejará sin trabajo? Castellano es categórica al respecto: " Es un mito porque nosotros somos seres humanos y seres sociales . Nosotros tenemos habilidades blandas, habilidades sociales que la IA en este momento no puede reemplazar y desconocemos si en un futuro sus desarrollos se acerquen tanto a la forma en la que nosotros nos conectamos con los demás, pero nosotros somos seres humanos, seres sintientes, más allá de seres pensantes".

¿La IA dejará a la humanidad sin trabajo?: responden la pregunta del millón

Las máquinas pueden realizar tareas repetitivas y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo récord, pero hay algo que jamás podrán replicar: la humanidad. Respecto a esto, Cecilia fue contundente en su respuesta: "Somos personas que caminamos por la calle, que hacemos compras en los mercados del barrio, que nos comunicamos con nuestros clientes por teléfono, videollamada, que sabemos entender a través de la empatía cuánto puede o no estar sufriendo un otro. Podemos compartir la felicidad con un otro y ese sentimiento genuino es el que nos separa de la IA ", señala.

En este sentido, la clave para mantener nuestra relevancia laboral está en fortalecer las habilidades blandas y sociales: comunicación efectiva, empatía y capacidad para tomar decisiones basadas en nuestra experiencia y juicio crítico.

¿La IA dejará a la humanidad sin trabajo?: responden la pregunta del millón

Así las cosas, para enfrentar con éxito este cambio paradigmático hacia un mundo impulsado por la inteligencia artificial, Castellano propone una serie de herramientas y habilidades imprescindibles: