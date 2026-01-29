¡Ayuda!: dos sobrevivientes, una isla y ninguna salida, Sam Raimi vuelve a incomodar

Llegó a los cines ¡Ayuda!, la nueva película dirigida por Sam Raimi, que marca su regreso a una narrativa intensa, incómoda y cargada de suspenso. Con Rachel McAdams y Dylan O'Brien como protagonistas, la película se instala como uno de los estrenos más fuertes y disruptivos del arranque del año, con una dupla que tiene mucha química desde el comienzo de la película.

La historia arranca con un accidente aéreo que deja a dos compañeros de trabajo varados en una isla desierta. Sin posibilidad de rescate inmediato, la supervivencia se vuelve el eje central, pero pronto queda claro que el verdadero conflicto no es solo físico: las tensiones personales, el desgaste emocional y una relación laboral rota transforman la espera en un juego psicológico cada vez más peligroso donde no hay salida alguna.

Fiel a su estilo, Raimi construye la tensión desde los silencios, el encierro y una puesta en escena que incomoda. ¡Ayuda! combina suspenso, momentos de humor ácido y una sensación constante de amenaza, apostando más a la mente del espectador que al impacto fácil, con momentos muy épicos y llenos de tensión, dejando al espectador entre susto y risas gracias a su humor desgarrador.

McAdams se luce en un rol exigente, atravesado por la vulnerabilidad y la fortaleza, mientras que O'Brien sorprende con un personaje que se mueve entre el cinismo, la desesperación y la oscuridad. La química entre ambos sostiene constantemente la película y eleva una historia que se apoya casi por completo en sus actuaciones.

McAdams aseguró: "Fue genial poder interpretar un arco narrativo como ese y verla pasar por una transformación tan grande. Probablemente sea el personaje que interpreté que más se transformó en el transcurso de una hora y media. Fueron desafíos nuevos, únicos y emocionantes".

Para O'Brien, crear el personaje de Bradley de la mano de Raimi le brindó una oportunidad única: "Me encantó la idea de este giro absolutamente salvaje y original. Es una mezcla de géneros, y el tercer acto se descontrola de una manera tal que está perfectamente respaldada por la sensibilidad y el estilo de Sam".

Con ritmo sostenido y una duración ajustada, ¡Ayuda! propone una experiencia intensa, incómoda y atrapante. La película confirma que Sam Raimi sigue sabiendo cómo tensar la cuerda hasta el límite y que encuentra en sus protagonistas el motor ideal para hacerlo. Ir al cine es una experiencia casi obligatoria.