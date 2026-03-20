Ciencia, soledad y amistad interestelar: por qué Proyecto Hail Mary es una de las novelas sci-fi del momento

En tiempos donde la ciencia ficción parece girar en torno a una sociedad futura indeseable caracterizada por la deshumanización, gobiernos totalitarios, el miedo a la alienación y superproducciones cargadas de efectos, Andy Weir vuelve a demostrar que el género también puede ser profundamente humano. Con Proyecto Hail Mary, el autor de El Marciano cuenta una historia atrapante que combina ciencia dura, humor y emoción en una misión desesperada por salvar a la humanidad.

¿Pero de qué trata este best seller? El Dr Ryland Grace se despierta de un coma inducido en una nave espacial, a años luz de la Tierra. No recuerda por qué ni cómo llegó ahí, ni siquiera recuerda su nombre. Hay dos tripulantes en la nave con él, pero ambos están muertos. Con el correr de las horas el efecto de la sedación va disminuyendo y los recuerdos van volviendo como flashes a su memoria: había sido reclutado contra su voluntad para esta misión, la misión de salvar a la Tierra de la extinción, causada por la pérdida de calor del Sol, que estaba siendo "devorado" por unos microorganismos que él mismo había estudiado y bautizado "astrófagos".

Proyecto Hail Mary

El propósito de esta misión es encontrar en la lejana constelación de la estrella Tau Ceti la solución, ya que estudios habían probado que, a pesar de estar siendo atacada por los mismos organismos, su luminosidad y calor no estaban siendo afectados. Pero Ryland no terminará solo esta búsqueda de una cura para su especie, ya que descubre una nave de otro planeta acercándose a la suya, con la que hace contacto y conoce a Rocky, un habitante del planeta Eridani, que tiene el mismo objetivo: salvar a su planeta de este mal.

Se podría decir que si bien Proyecto Hail Mary está escrito en un lenguaje sumamente técnico, la forma en la que el autor va construyendo ante los ojos del lector la personalidad del protagonista y describiendo sus acciones y decisiones, hacen de la lectura de esta novela una experiencia única para los amantes del género. La introducción de Rocky, el desarrollo de un sistema de comunicación y conocimiento mutuo, resultan atrapantes y conmovedores. Weir vuelve a demostrar su talento para equilibrar ciencia rigurosa con momentos de humor y calidez, algo que ya había logrado en The Martian, pero aquí llevado a un nivel más ambicioso. No hay dudas que la adaptación de la película al libro es muy fiel, con la diferencia de que el libro está en un lenguaje más técnico mientras que la película va para el lado blando y sentimental.

Con un argumento sólido, personajes increíbles y un desenlace que golpea directo en lo emocional, Proyecto Hail Mary tiene todo para convertirse en un clásico moderno de la literatura de ciencia ficción, ya que es muy adictiva su lectura. Es una novela que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la cooperación, la supervivencia y los lazos que pueden surgir incluso en los lugares más inesperados del universo.

A quien le guste este género, el libro es una lectura obligatoria. Y si no, puede ser la puerta de entrada perfecta para empezar a leer los libros de Andy Weir que ya tiene muchos éxitos. Porque a veces, para salvar al mundo, no alcanza con la ciencia... también hace falta un poco de humanidad y lectura.