Liam Payne cumpliría 32 años: así lo recuerdan sus fans en redes sociales

Este 29 de agosto, las fanáticas de One Direction celebran con un tinte de tristeza lo que habría sido el cumpleaños número 32 de Liam Payne.

El cantante había llegado a Buenos Aires para pasar unos días junto a su novia, alejado de los compromisos laborales. Sin embargo, el 16 de octubre de 2024 su destino quedó marcado: su cuerpo fue encontrado sin vida tras caer del balcón de un tercer piso en el hotel CasaSur, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Este 29 de agosto Liam Payne cumpliria 32 años

Al igual que ocurrió cuando se confirmó su fallecimiento por "politraumatismos" y "hemorragias internas y externas" a raíz de la caída, las fanáticas del británico inundaron las redes sociales con mensajes para recordarlo en esta fecha tan especial.

"Feliz cumpleaños celestial a nuestro querido Liam Payne, que hoy hubiera cumplido 32 años"; "Feliz cumpleaños en el cielo, mi amor"; "Feliz eternos 31, Liam Payne... aún duele tu partida", fueron algunos de los mensajes. Una usuaria incluso acompañó su posteo con la canción de One Direction Walking in the Wind, agregando: "El cumpleaños de Liam Payne y estas letras realmente impactaron".

Las fanáticas de Liam Payne lo recordaron en su cumpleaños número 32

