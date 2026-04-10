"Nosotras, las brujas", el nuevo juego de rol argentino que reflexiona sobre la inquisición y el machismo

Los juegos de rol, ese hobby que se enfoca en la imaginación e interpretación de personajes en situaciones diversas, tienen su lugar en la Argentina y también su propia industria y lanzamientos propios, como el que hará la editorial Primigenia Austral el próximo sábado a las 18 en Casa Arévalo (Arévalo 2255) de la Ciudad de Buenos Aires, con "Nosotras, las brujas", un título destinado a la representación de escenas propias de Las brujas de Salem y la Inquisición de la edad media, que busca reflexionar sobre la persecución a las minorías y a todo lo que es distinto.

La dinámica del juego está dispuesta para que haya entre cuatro y cinco participantes que serán llamadas Hermanas. Una de estas estará acusada de brujería y condenada a ser ejecutada y el resto deberá defenderla ante la Jueza, quien tendrá una función, que si bien es similar al del dungeon master de Calabozos y Dragones, tiene enfoques distintos en el sentido de que deberá ser quien decida si el grupo logra convencer al pueblo donde viven de tener clemencia con ella y salvarle la vida.

El tarot especial de "Nosotras, las brujas", realizado por la ilustradora Ferenike.

"'Nosotras, las brujas' tiene como objetivo visibilizar el abuso hacia las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad por parte de diversas instituciones que los colocan en un estado de mayor fragilidad. El propósito no es sólo rememorar a quienes fueron injustamente ejecutadas, sino también promulgar la empatía y no dejarnos arrastrar por la propaganda del odio, una constante histórica que, en los últimos años, ha cobrado nueva fuerza a través de la posverdad y la desinformación", explicaron desde Primigenia Austral.

Otra de las curiosidades con las que cuenta son los elementos que utiliza para determinar el azar. Además de la típica utilización de dados, en "Nosotras, las brujas" se incorpora un mazo de tarot que acompaña el juego y que fue creado para uso exclusivo del lanzamiento por la ilustradora Ferenike. "Busca reflejar lo femenino, lo mágico, lo oculto y lo natural, manteniendo una ambigüedad intencionada: las imágenes pueden interpretarse tanto como una representación de la brujería, como una manifestación de la profunda conexión entre lo femenino, la naturaleza y la espiritualidad", señaló la autora del arte de las cartas.

El lanzamiento del 11 de abril en Casa Arévalo contará con cuatro mesas, dos de la novedad y otras dos de Pampa Primigenia y Perros de rescate, dos títulos de la editorial argentina, aunque antes de eso habrá una charla donde el creador y editor de "Nosotras, las brujas", Hernán D´Andreis, contará sobre el origen, desarrollo y búsqueda del juego, e informará sobre el plan editorial para el resto del año.

"Primigenia Austral emerge como una editorial colaborativa de creadores de contenido de rol, con la intención de conectar y compartir nuestras creaciones con las diversas comunidades roleras de habla hispana. En un esfuerzo conjunto, producimos y ofrecemos material de rol tanto de acceso gratuito como de pago, diseñado de manera amigable para su lectura y aplicación, e inspirado en las herramientas y conceptos innovadores de los juegos de rol independientes y contemporáneos", aseguraron desde la empresa argentina que se anima a competir con los grandes del rubro.