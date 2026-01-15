Se estrenó Marty Supreme: Timothée Chalamet, el gran candidato a los Oscar

Llegó a los cines Marty Supreme, una de las películas más esperadas del año, el film que está basado en una historia de la vida real de Marty Reisman quien publicó su libro en 1974 donde cuenta la verdad de cómo vivía el día a día para poder llegar a ser el campeón nacional de tenis de mesa.

La película combina drama, comedia y espíritu deportivo para contar una historia tan poco convencional como atrapante. Ambientada en la Nueva York de mediados del siglo XX, la película se sumerge en el competitivo y marginal mundo del tenis de mesa, un escenario tan impredecible como su protagonista.

Timothée Chalamet se apropia del personaje de Marty con una entrega total, construyendo un retrato complejo y lleno de matices. Su actuación transita con naturalidad entre la fragilidad emocional y una intensidad arrolladora, logrando que cada gesto, mirada y silencio tenga peso propio. Marty es mentiroso, intenso, estafador, egoísta, egocéntrico y de vez en cuando sentimental. Pero no se trata solo de interpretar un papel, sino de habitarlo, y en Marty Supreme eso se siente de principio a fin.

El reconocimiento no tardó en llegar: Chalamet ya fue distinguido con el Globo de Oro por su trabajo en la película , un premio que confirma lo que la pantalla deja en evidencia. Su desempeño no solo sostiene la historia, sino que la eleva, convirtiéndose en el eje emocional y narrativo de la película.

Con una presencia que domina cada escena, el actor vuelve a demostrar porqué es uno de los talentos más importantes de su generación. Marty Supreme no sólo marca un nuevo hito en su carrera, sino que también se perfila como una de esas películas que quedarán asociadas para siempre a una actuación memorable.