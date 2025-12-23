A partir de ahora los animales pueden viajar en trenes y micros de larga distancia: aquí todo lo que tenés que saber

¡Buenas noticias para los amantes de los animales! A partir de ahora, el Gobierno de Javier Milei autoriza el traslado de mascotas en los servicios de micros y trenes de larga distancia. Esta medida busca ofrecer una solución a quienes quieran viajar acompañados por sus compañeros de cuatro patas, algo que ya era común en el transporte aéreo.

Según informó la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, esta iniciativa, establecida en la Resolución 2076/2025, tiene como objetivo "responder a la necesidad del sector que, a diferencia del transporte aéreo donde está permitido, no contaba con la posibilidad de ofrecer a los pasajeros el traslado de sus mascotas". Además, se busca garantizar "el bienestar animal y una experiencia de viaje confortable para todos los usuarios".

Trenes Argentinos

Condiciones para viajar con mascotas

Para poder llevar a tu mascota en un viaje en micro o tren, hay ciertas condiciones que tanto los dueños como las empresas deben respetar. BigBang resume todo lo que hay que saber para planificar el próximo viaje con los amigos peludos.

Requisitos para los dueños

Solo los pasajeros mayores de edad podrán llevar a sus mascotas.

Las mascotas deberán ser transportadas en un contenedor o transportador adecuado que asegure su "salubridad y protección". Este deberá permanecer cerrado durante todo el trayecto.

El contenedor podrá ubicarse sobre la falda del dueño, debajo del asiento delantero o sobre el asiento adyacente a la ventana, siempre asegurado con el cinturón de seguridad.

Ahora se puede trasladar mascotas en micros y trenes de larga distancia

Documentación obligatoria

Al abordar, los pasajeros deberán presentar la constancia de vacunación antirrábica vigente y cualquier otra documentación requerida por la normativa aplicable.

Durante todo el viaje, el dueño será responsable de la custodia, salud y seguridad de su mascota, además de garantizar que no cause molestias a otros pasajeros.

Responsabilidad de las empresas

Las empresas son las que determinarán las características específicas de las mascotas que pueden viajar, como especie, raza, peso y dimensiones. También podrán establecer restricciones sobre días, horarios y recorridos .

. Deberán garantizar la limpieza y desinfección posterior al traslado para asegurar que los asientos queden en óptimas condiciones para futuros pasajeros.

Las terminales y estaciones tendrán espacios específicos para los pasajeros con mascotas, debidamente señalizados y acondicionados según las normas de seguridad e higiene vigentes.

Micros de larga distancia

Tarifas

Las empresas podrán aplicar una tarifa diferencial para el traslado de animales domésticos. Según aclara la normativa, " el costo del pasaje deberá informarse de manera clara y precisa , según lo previsto por la Ley de Defensa del Consumidor".

Por último, es importante mencionar que esta resolución no aplica a los perros guías o de asistencia para personas con discapacidad, ya que estos cuentan con un régimen especial.