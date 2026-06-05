"Mi pequeño resort": el día que el Indio Solari habló de la pileta que marcó sus últimos años

La muerte de Carlos "El Indio" Solari conmocionó al país y, mientras la Justicia intenta determinar las causas de su fallecimiento, una de sus últimas entrevistas volvió a adquirir una inesperada carga emocional. En aquella charla con Andy Kusnetzoff, el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habló con orgullo sobre la casa que había construido en Parque Leloir y, especialmente, sobre la pileta de agua termal que ocupaba un lugar central en su vida cotidiana. Las palabras resurgieron con fuerza este viernes luego de que trascendiera que el músico fue hallado sin vida en las inmediaciones de esa misma piscina, dentro de su vivienda del partido de Ituzaingó.

La mansión del Indio Solari en Parque Leloir

Durante la entrevista en Perros de la Calle, Kusnetzoff reflexionó sobre las limitaciones que la enorme popularidad le había impuesto al artista a lo largo de los años. "La paradoja es que terminas encerrado en un lugar, porque no podés ir a ningún lado porque ese cariño (el de la gente) no te deja ser libre", le planteó el conductor. Lejos de mostrarse incómodo con esa realidad, Solari respondió con naturalidad y describió el refugio que había construido para sí mismo. "Igual mi personalidad es así. Este es un pequeño resort que me hice para mi mismo, donde tengo el estudio, mi pileta de agua termal para hacer las curas que ni siquiera sabía qu eiba a tener esa utilidad", contó.

La frase hoy adquiere una dimensión especial. Esa pileta, concebida originalmente como parte de un proyecto personal y recreativo, terminó convirtiéndose en una herramienta clave para enfrentar los efectos del Parkinson que padecía desde hacía años. Intrigado por la historia, Kusnetzoff le preguntó si la había construido antes de conocer el diagnóstico. "¿El agua termal la hiciste antes y te sirve ahoras para la enfermedad?", quiso saber. "Claro... porque este lugar era de los Leloir para ir a tomar el té y salían con los caballos de acá, para dar vueltas por su parque (Parque Leloir). Acá vinieron arquitectos a sacarle fotos a un portón que tenía valor arquitectónico", recordó.

Como tantas veces, el Indio transformó una simple descripción en una postal íntima de su universo. Habló de las reformas que realizó en la propiedad, de las paredes que decidió derribar y de la manera en que fue adaptando cada rincón a su forma de entender la vida. "Me han pasado cosas cuando hice las refaccioones... la cocina no daba al parque, tenían un pasaplato y lo primero que hice fue romper todas las paredes. Para mí la cocina es un lugar para la transa", relató entre risas. La entrevista mostraba a un Solari relajado, cómodo en el espacio que había construido lejos del ruido mediático y de las multitudes que lo acompañaron durante décadas.

Un lugar donde convivían el estudio de grabación, los recuerdos de una carrera legendaria y una piscina que terminó siendo parte fundamental de su rutina para aliviar los síntomas de la enfermedad. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el cantante habría compartido una cena familiar el jueves por la noche y más tarde se habría dirigido a la zona de la pileta. Horas después, cerca de las 8 de la mañana, fue encontrado por su cuidadora, quien alertó inmediatamente a los servicios médicos.