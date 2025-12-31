Apagón masivo en el AMBA: calor, oscuridad y tarifas cada vez más caras

El último día de 2025 comenzó con una pesadilla para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En medio de una ola de calor sofocante, un apagón masivo dejó sin luz a más de un millón de usuarios en la Ciudad y el Conurbano. Mientras las temperaturas superaban los 30 grados a las 22 horas del lunes, la red eléctrica colapsó y sumió a miles de familias en la desesperación.

La madrugada fue caótica. Recién a las 2 de la mañana, Edesur salió a dar explicaciones sobre lo sucedido. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la empresa informó: "Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas". Una explicación que dejó más dudas que certezas y que no alivió el enojo de los afectados.

A las 4 de la madrugada, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) confirmó que más de 950 mil usuarios seguían sin servicio . Aunque Edesur aseguró que "más del 50% de los clientes afectados ya recuperaron el suministro", miles continuaban sumidos en la oscuridad y el calor extremo. Para las 4:26, la empresa afirmó que "el 96% de los clientes afectados cuenta con suministro", pero tres horas después, más de 16 mil hogares seguían sin luz, según datos del ENRE.

Los barrios porteños más castigados fueron Recoleta, Flores, Caballito, Almagro, Constitución, Monserrat, Parque Avellaneda, Parque Patricios, San Cristóbal, San Nicolás, Vélez Sarsfield, Villa del Parque, Villa Devoto y Villa Soldati. En el Conurbano sur, localidades como Luis Guillón, Monte Grande, Gerli, Canning, Lanús, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley y Bernal vivieron una noche infernal.

Mientras tanto, en un acto que parece una burla a los usuarios que sufrieron este calvario, el Gobierno nacional anunció nuevos aumentos en las tarifas eléctricas que regirán desde el 1° de enero de 2026. Para los usuarios de Edesur, el incremento será del 2,4% , mientras que los clientes de Edenor enfrentarán una suba del 2,31%.

La indignación crece entre los usuarios que ya no saben a quién reclamar. Las boletas llegan cada vez más caras, pero los cortes no cesan. La falta de inversión y las respuestas insuficientes por parte de las empresas eléctricas y las autoridades dejan en evidencia un sistema al borde del colapso.