Alerta por la morosidad: más de 3,5 millones de personas ya son "irrecuperables"

La morosidad continúa en aumento y cada vez más argentinos acumulan atrasos prolongados en el pago de sus deudas. Según distintos relevamientos privados basados en datos del Banco Central (BCRA), más de 3,5 millones de personas ya se encuentran clasificadas en situación 5, considerada de "riesgo irrecuperable" por el sistema financiero. La cifra corresponde a personas que llevan más de un año sin pagar sus deudas y representa un incremento del 63,5% en los últimos 12 meses. En junio de 2025 eran unos 2,1 millones, mientras que un año después superaron los 3,5 millones.

Más de 3,5 millones de personas ya son "irrecuperables"

El dato contrasta con la evolución del universo total de deudores: las personas con algún tipo de deuda pasaron de 19,7 millones a 20,7 millones en el mismo período, un aumento cercano al 5%. Así, quienes están en la categoría más grave pasaron de representar el 11% al 17% del total. En paralelo, unas 5,6 millones de personas se encuentran en situación irregular, con atrasos superiores a 90 días. La consultora Analytica estimó incluso que los deudores considerados irrecuperables alcanzaron los 3,8 millones.

Especialistas atribuyen el deterioro principalmente a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que llevó a muchas familias a utilizar el crédito para afrontar gastos cotidianos. Según Analytica, las deudas involucradas tienen un promedio cercano a los $400.000. La clasificación del BCRA considera situación 3 a quienes tienen entre 90 y 180 días de atraso, situación 4 a quienes superan los 180 días y situación 5 a quienes llevan más de un año sin pagar. Estar en la categoría más grave implica además mayores dificultades para acceder a nuevos créditos, tarjetas o garantías, debido al deterioro del historial financiero.

El fenómeno ocurre en un contexto de ingresos que no logran recomponerse al ritmo necesario, mientras aumentó el peso de tarifas y transporte sobre los presupuestos familiares. Especialistas también advierten que parte de los hogares comenzó a financiar con tarjetas alimentos, productos de limpieza y otros consumos básicos, profundizando el círculo del endeudamiento.

Marcha de los Endeudados: la CGT, las CTA y la UTEP se movilizan al Ministerio de Economía

La UTEP, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma se movilizarán este jueves 20 de agosto al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares argentinos. La concentración comenzó a las 14, desde dos puntos de la Ciudad de Buenos Aires: Paseo Colón y Estados Unidos y Paseo Colón e Independencia. Desde allí, las columnas marcharán hacia el Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250.

Marcha de los Endeudados: la CGT, las CTA y la UTEP se movilizan al Ministerio de Economía

La protesta, denominada "Marcha de los Endeudados", busca visibilizar la situación de millones de familias que acumulan atrasos en el pago de créditos. Según los datos citados por las organizaciones, cerca de 6 millones de personas registran atrasos superiores a 90 días, un 132% más que en febrero de 2024. El reclamo apunta especialmente al crecimiento de las deudas contraídas para afrontar alimentos, alquileres, medicamentos y servicios básicos, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y mayores dificultades para llegar a fin de mes. Las organizaciones también cuestionan las altas tasas aplicadas por bancos, fintech y otras entidades crediticias.

Marcha de los Endeudados: la CGT, las CTA y la UTEP se movilizan al Ministerio de Economía

La movilización se produce luego de que el Gobierno de Javier Milei rechazara la posibilidad de implementar un rescate estatal para los deudores. El Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, definieron el problema como una cuestión "entre privados". Frente a esa postura, las centrales sindicales y organizaciones sociales reclaman medidas de emergencia y alternativas de refinanciación. En paralelo, distintos bloques opositores presentaron proyectos en el Congreso para aliviar la situación de las familias endeudadas, con propuestas que incluyen quitas de intereses, plazos de pago extendidos y créditos a tasas preferenciales.