La Justicia rechazó la indemnización por la muerte de Sergio Denis y responsabilizó al cantante por su caída

A más de siete años del accidente que cambió para siempre la vida de Sergio Denis, la Justicia tomó una decisión que golpeó de lleno el reclamo de su familia: rechazó la demanda indemnizatoria y consideró que la responsabilidad por la caída fue del propio cantante. El episodio ocurrió el 11 de marzo de 2019, durante un recital que Denis brindaba en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Mientras interpretaba "Te llamo para despedirme", el artista se desplazaba por el escenario cuando cayó dentro de una fosa de orquesta de aproximadamente tres metros de profundidad. El impacto le provocó un fuerte traumatismo de cráneo y graves lesiones. Desde entonces, permaneció internado y nunca logró recuperarse completamente. Finalmente, murió el 15 de mayo de 2020, en Buenos Aires, a los 71 años.

Sergio Denis.

La familia había iniciado acciones judiciales para determinar si existía responsabilidad por las condiciones de seguridad del teatro y reclamar una indemnización por las consecuencias del accidente.Sin embargo, el fallo conocido este jueves terminó inclinando la balanza en otra dirección. Según estableció el tribunal, Denis cayó cuando retrocedió de espaldas sobre la pasarela mientras cantaba y miraba al público, sin verificar hacia dónde se desplazaba.

En ese contexto, terminó cayendo al foso de orquesta. Para los jueces, esa conducta fue determinante para explicar el accidente y encuadraron el episodio como un "hecho de la víctima" o una "autopuesta en peligro". En otras palabras, el tribunal entendió que fue la propia conducta del cantante la que provocó directamente la caída y que esa circunstancia rompió el nexo causal que hubiera permitido responsabilizar a los organizadores del espectáculo o al Estado.

La resolución concluyó así que la conducta de Sergio Denis fue la causa directa y determinante del accidente. La decisión judicial llega después de años de reclamos de los familiares del cantante. En marzo de 2023, su hija Bárbara Hoffmann había cuestionado públicamente el avance de la investigación y reclamado que se profundizara el esclarecimiento del episodio. "Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos", había señalado en aquel momento.

La familia sostenía que la caída podía haberse evitado y que debían analizarse las condiciones de seguridad existentes alrededor de la fosa. En esa misma línea se había expresado el abogado Diego Colombo, quien cuestionó la falta de medidas de prevención y planteó que el accidente podría haber sido evitado. La sentencia, sin embargo, no coincidió con esa interpretación. El tribunal rechazó la demanda promovida por Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, tanto en nombre propio como en carácter de herederos.

Sergio Denis y su hija Bárbara Hoffmann

Además, declaró de oficio la falta de legitimación de los tres para actuar como herederos en la causa y, en consecuencia, rechazó la demanda presentada bajo ese carácter. La resolución también rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva planteada por el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y la defensa de falta de acción presentada por la Caja Popular de Ahorros. Pero, finalmente, tampoco hizo lugar a la demanda contra el Ente Autárquico Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la sentencia.

El eje de la decisión fue que, independientemente de las cuestiones planteadas sobre el lugar, la conducta adoptada por Denis al momento de la caída impedía atribuir responsabilidad a los demandados. La resolución supone un revés para la familia del cantante, que durante años buscó establecer si existieron responsabilidades externas en el accidente que terminó afectando gravemente la salud de Denis. La Justicia entendió que el músico, al retroceder sin verificar la línea de marcha mientras observaba al público, asumió un riesgo que terminó desencadenando la caída.

La expresión utilizada por el tribunal -"autopuesta en peligro- se convirtió así en uno de los puntos centrales del fallo. Para los jueces, esa conducta fue suficiente para cortar el vínculo causal que hubiera permitido responsabilizar a terceros por el accidente. Como consecuencia del rechazo de la demanda, el tribunal determinó además que las costas del proceso estarán a cargo de la familia de Sergio Denis. Por el momento, quedó reservado para una instancia posterior el pronunciamiento sobre los honorarios profesionales.

Así, la causa judicial termina -al menos en esta instancia- con una conclusión muy diferente a la que durante años sostuvieron los familiares del artista: la Justicia consideró que la caída no fue atribuible a una falla de seguridad del teatro ni a los organizadores, sino a la propia conducta de Denis al desplazarse de espaldas sobre el escenario. El accidente ocurrió mientras Denis cantaba justamente "Te llamo para despedirme", una escena que con el tiempo quedó inevitablemente asociada a uno de los episodios más dramáticos de su carrera.

La caída de Sergio Denis