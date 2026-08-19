A cuatro años del asesinato del ex Puma en París, sus amigos crearon una fundación para apoyar a la familia y honrar su legado

Hace más de cuatro años, el 19 de marzo de 2022, a la salida de un bar en París, un grupo de integrantes de una organización de extrema derecha asesinó a balazos al ex integrante de Los Pumas Federico Martín Aramburu tras una pelea. Este 7 de septiembre comienza el juicio contra los responsables y, de cara a ayudar a la familia durante este proceso, los amigos de la víctima en la ciudad de Biarritz crearon Hego Pampa, una asociación civil que -más allá de este rol solidario en particular- busca utilizar el rugby para fomentar valores e intercambios culturales entre la Argentina, Francia y la comunidad vasca con la que convivió el deportista los últimos años de su vida.

Hego Pampa está presidida por Pierre Guérin, uno de los amigos personales de Aramburu y quien lo acompañó en vida en distintas oportunidades a la Argentina. "Federico construyó un puente entre Argentina y Francia a través del rugby, de la amistad y de la forma en que eligió vivir. Hego Pampa quiere que ese puente siga en pie: manteniendo viva su memoria, transmitiendo los valores que representó y acompañando a su familia en el camino hacia la justicia", afirmó el ciudadano francés en un comunicado.

Federico Martín Aramburu con la camiseta de Los Pumas.

El proceso judicial comenzará este 7 de septiembre en la Corte de Asís de París y se prevé que terminará para el 26 de ese mismo mes. En el medio, su familia será parte de las audiencias y recibirá la solidaridad que consiga Hego Pampa a través de los aportes que se pueden hacer en su página de Instagram y con la compra de los pañuelos que venden para recordar el ejemplo de Aramburu, los cuales son rojos y tienen una bandera argentina con la palabra "Fede" y el número 13.

"Hego Pampa nació oficialmente el 7 de julio, pero hace un par de meses que teníamos este plan en nuestras cabezas con un grupo cercano de amigos de Fede", explicó ante BigBang Guérin. "La idea es que durante el juicio podamos ofrecer nuestro apoyo integral a la familia", añadió el amigo personal del fallecido, quien se puso gran parte de esta tarea al hombro y quien está detrás de la venta de pañuelos presencial durante los sábados, frente al mural que le hicieron a Aramburu.

Pierre Guérin era amigo de Federico Martín Aramburu y es el principal impulsor de Hego Pampa, la asociación civil que crearon en su homenaje.

En el banquillo de los acusados se encuentra el autor material del homicidio, Loïk Le Priol, quien está bajo los cargos de asesinato con premeditación. El ex militar que en ese momento tenía 27 años fue quien le disparó seis balazos a Aramburu y además integraba el Groupe Union Défense, una organización de extrema derecha francesa que fue parte del reagrupamiento Rassemblement National (RN).

Además, se juzgará a Romain Bouvier por tentativa de asesinato, a Lyson Rochemir, por complicidad en la tentativa de asesinato, y a Anthony Sorrentino, quien está señalado por haber ayudado a ocultar pruebas y favorecer la fuga de Le Priol, quien en su momento debió ser detenido en Hungría, a donde se fugó tras el crimen de Aramburu.

Loïk Le Priol es el principal señalado como autor del crimen de Federico Martín Aramburu.

Más allá de las características de odio por parte de estos militantes de extrema derecha, Hego Pampa como organización en sí, evita hablar de "política" y meterse en ese barro. En ese sentido, apunta todos los cañones al apoyo a la familia y a conseguir que el juicio se acorde al crimen que se cometió. "Esperamos que el castigo sea adecuado a lo que hicieron hace cuatro años", exigió Guérin.

Al mismo tiempo, la intención del amigo de Aramburu es que la asociación trascienda el tiempo del juicio y avance con su misión de integrar a través del deporte de la ovalada. "La filosofía de Hego Pampa es mantener lo que hizo Fede entre Argentina y el País Vasco. Mantener los puentes a través del rugby, con intercambios culturales, el asado y esa forma de vivir que nos encanta mucho acá. Queremos hacer acciones en los meses y años que vendrán", reconoció Guérin.

Pierre Guerín con la venta solidaria de los pañuelos en homenaje al ex puma asesinado en Francia Federico Martín Aramburu.

"Queremos mantener un intercambio con el Club Atlético de San Isidro (CASI) -de donde salió Aramburu- y el San Ignacio Rugby de Mar del Plata. Hicimos un par de viajes allá desde 2014 con Fede. La idea es sembrar semillas con la gente más joven posible a través del rugby y transmitirle nuestros valores", indicó Guérin, quien está a la cabeza de esta misión de dejar encendida la llama de su amigo.