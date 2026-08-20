Fernando Cerimedo fue imputado por tentativa de feminicidio: la Fiscalía sostiene que habría coordinado el ataque contra Nadia Beller

La situación judicial de Fernando Gabriel Cerimedo dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz formalizara su imputación por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa contra Nadia Shirley Beller Delgadillo, quien recibió varios disparos cuando salía del Hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra. El documento, firmado el 19 de agosto por los fiscales de materia Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijeron, sostiene que existen "suficientes indicios y elementos de convicción" para considerar que Cerimedo habría participado en la planificación y coordinación del ataque.

Nadia Beller

La acusación describe una secuencia que, para los investigadores, excedería un conflicto de pareja y podría haber incluido la intervención de terceras personas. La imputación fue presentada "con aprehendido" y solicita que Cerimedo permanezca detenido preventivamente en el centro de rehabilitación San Pedro-Chonchocoro, en la ciudad de La Paz, por un plazo máximo de 180 días, mientras avanza la investigación. Según la reconstrucción de los hechos incluida en el expediente, el episodio ocurrió el 17 de agosto de 2026, alrededor de las 20, en inmediaciones de la puerta del Hotel Swissôtel Santa Cruz de la Sierra.

La Fiscalía sostiene que Beller había sido contactada previamente a través de WhatsApp por personas que decían tener información de inteligencia vinculada a un supuesto caso de abuso sexual contra una menor de 13 años relacionado con Evo Morales. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, Beller habría intentado desistir de acudir a la cita. Sin embargo, siempre según la hipótesis fiscal, Cerimedo la habría alentado a concurrir. La mujer declaró que su pareja le había dicho que conocía el caso y que intentaría conseguir información. También habría insistido en que asistiera al encuentro pese a sus reparos.

La imputación reproduce una frase especialmente fuerte que Beller habría pronunciado durante su entrevista psicológica: "Por último le dije, no serás vos que querés deshacerte de mí, porque él está en una situación delicada y estamos esperando un bebé". La Fiscalía considera que ese intercambio adquiere relevancia dentro de la secuencia investigada, ya que sostiene que existían antecedentes de violencia entre ambos y que Cerimedo habría conocido el embarazo de Beller, de aproximadamente cuatro semanas. Uno de los puntos centrales de la acusación es el supuesto rol que habría tenido Cerimedo para convencer a Beller de concurrir al hotel.

Fernando Cerimedo

En su declaración, a la que tuvo acceso BigBang , la mujer relató: "Cuando yo ya había desistido de ir a juntarme con esta gente, porque se me hizo raro que me citen, que no aparezcan y demás, y me dijo ayúdame con Evo. Entonces el coadyuvó para que yo me presente en ese lugar, ahora él supuestamente mandó custodios a que me cuiden, pero el custodio no hizo nada". Según el documento, Cerimedo le habría asegurado que contaría con personas encargadas de protegerla. Sin embargo, cuando Beller salió del hotel, los supuestos custodios no habrían intervenido ante el ataque.

La víctima describió el momento de la agresión de manera contundente: "En el Hotel yo salí a la puerta y aparecieron los dos de la moto, directamente me dispararon y ahí yo me tiré al suelo. El custodio no hizo nada". Los atacantes, según la investigación, se movilizaban en motocicleta y llevaban prendas que simulaban ser de repartidores de las aplicaciones "Pedidos Ya" y "Yango". Después de efectuar los disparos, le quitaron el teléfono celular y la cartera y escaparon La acusación dedica un apartado específico a lo que denomina "La Garantía de 'Seguridad' como mecanismo de indefensión para la víctima".

Allí sostiene que Cerimedo habría generado una "falsa sensación de seguridad" al asegurarle a Beller que el lugar era seguro y que había enviado "custodios armados". Pero, de acuerdo con la Fiscalía, esos supuestos custodios no actuaron durante el ataque. Para los investigadores, esa circunstancia podría haber contribuido a que la víctima concurriera al lugar confiando en que estaría protegida.

La imputación sostiene que la conducta investigada podría encuadrarse en tres conceptos: "Control", por el supuesto manejo de la agenda de Beller; "Manipulación", por el uso de información política como señuelo para llevarla al lugar; y "Vínculo de sospecha", a partir de la supuesta inacción de quienes debían garantizar su seguridad. El expediente también incorpora la declaración informativa prestada por Cerimedo el 18 de agosto. Allí, según consta en la imputación, el consultor relató que conocía a Beller desde octubre de 2025 y que la relación había comenzado a partir de contactos vinculados a la campaña presidencial de Bolivia.

Nadia Beller es atacada por dos personas vestidas con elementos de Pedidos Ya

Cerimedo sostuvo además que el 17 de agosto se encontraba en La Paz y que había viajado desde Santa Cruz luego de haber estado con Beller en la Clínica Las Américas. Sin embargo, la Fiscalía interpreta parte de esa secuencia como un elemento que debe ser profundizado y menciona expresamente las comunicaciones entre ambos, los registros telefónicos y los dispositivos electrónicos secuestrados.

Durante su declaración policial como denunciado, además, Cerimedo hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio, según consta en el expediente. Uno de los aspectos más contundentes de la imputación es que la Fiscalía no presenta el episodio como un ataque espontáneo. Por el contrario, sostiene que existirían elementos que permiten plantear, provisoriamente, que habría habido "una planificación previa del hecho" y una intervención coordinada de terceras personas.

En ese sentido, el documento señala que, después de las supuestas agresiones y conflictos previos, el investigado habría adoptado una conducta destinada ya no solamente a amedrentar a Beller sino a "eliminarla físicamente", recurriendo presuntamente a terceros para ejecutar el hecho mediante un arma de fuego. La Fiscalía también afirma que la secuencia sería incompatible con una muerte accidental o con una reacción espontánea y habla de "actos previos de coordinación, determinación, encargo, ofrecimiento, pago o promesa", aunque aclara que estos aspectos deberán ser acreditados mediante los elementos de prueba correspondientes.

Fernando Cerimedo

El estado de embarazo de Beller ocupa un lugar central en la calificación jurídica propuesta por la Fiscalía.El documento señala que la mujer cursaba una gestación de aproximadamente cuatro semanas y sostiene que, si se acredita que Cerimedo conocía esa situación y que el embarazo incidió en la violencia ejercida contra ella, podría resultar aplicable una de las circunstancias específicas contempladas por la legislación boliviana para el delito de feminicidio.

La imputación plantea como hipótesis que el embarazo pudo haber sido un factor que incrementó el conflicto entre ambos y que la situación habría generado un proceso de "violencia, control, intimidación y agresión física contra la víctima". En otro tramo, la Fiscalía afirma que el investigado habría actuado con la intención de evitar las consecuencias derivadas del embarazo, particularmente la eventual asunción de la paternidad y la continuidad del vínculo.

De todos modos, el propio expediente presenta esta parte como una hipótesis investigativa que deberá ser corroborada durante el proceso. La documentación médica incorporada al expediente establece la gravedad de las lesiones sufridas por Beller. El certificado médico legal forense concluyó que presentaba "Traumatismo de cuello y tórax por proyectil de arma de fuego. Traumatismo penetrante de brazo derecho por proyectil de arma de fuego".

La historia clínica señala además que ingresó a la Clínica Las Américas luego de ser trasladada desde el hotel y que debió ser sometida a una intervención quirúrgica para la reducción y osteosíntesis del húmero derecho. El expediente menciona una fractura multifragmentaria del húmero, la presencia de cuerpos extraños y múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. También confirma el embarazo de aproximadamente cuatro semanas.

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Por las lesiones sufridas, el informe médico legal estableció 30 días de incapacidad médico legal. La investigación reúne distintos elementos materiales que ahora serán sometidos a peritajes. Entre ellos aparecen una motocicleta Puma roja sin placa de control, otra motocicleta Hero Eco150 negra con placa 6938-TEL, dos mochilas rojas de las marcas "Yango" y "Pedidos Ya", proyectiles y fragmentos de proyectiles extraídos del cuerpo de Beller y prendas de vestir de la víctima. También fueron secuestrados a Cerimedo dinero en efectivo, una computadora portátil Apple Mac y un teléfono celular Samsung S24.

La Fiscalía ordenó pericias informáticas sobre esos dispositivos para determinar qué información contienen y qué comunicaciones podrían estar relacionadas con el hecho. Además, solicitó pericias balísticas y estudios de trayectoria de los disparos. Entre las medidas pendientes figura también el análisis de las cámaras de seguridad del Hotel Swissôtel y la triangulación de llamadas telefónicas entre Beller y Cerimedo. Otro de los elementos utilizados por el Ministerio Público para fundamentar la detención preventiva es la presunta intención de Cerimedo de abandonar Bolivia.

La imputación señala que tenía un boleto para viajar a Buenos Aires el 17 de agosto de 2026, fecha en la que finalmente fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru. La Fiscalía describe el episodio como un elemento que podría configurar "peligro efectivo para la sociedad o para la víctima" y sostiene que su posterior traslado hacia el aeropuerto constituye una "intempestiva y desesperada huida". En ese marco, los fiscales consideran que existiría riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.

Por todos estos elementos, el Ministerio Público solicitó que Cerimedo permanezca detenido preventivamente en el centro de rehabilitación San Pedro-Chonchocoro, en La Paz, por un plazo de hasta 180 días. La Fiscalía argumenta que existen riesgos vinculados a una eventual fuga y a una posible interferencia en la investigación, especialmente porque todavía resta identificar plenamente a los autores materiales del ataque.

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Entre las medidas pendientes se encuentran las declaraciones del administrador y empleados de seguridad del hotel, de los paramédicos que trasladaron a Beller, nuevas pericias sobre los teléfonos y la computadora secuestrados, estudios balísticos y el análisis de las cámaras de seguridad. En términos jurídicos, la Fiscalía calificó provisoriamente la conducta atribuida a Cerimedo como "FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA", en relación con los artículos 252 Bis, numerales 1, 3 y 6, 8 y 20 del Código Penal boliviano.

El artículo 252 Bis contempla distintas circunstancias que pueden configurar feminicidio, entre ellas que el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, que exista una relación de pareja, que la víctima esté embarazada y que haya sido previamente víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica por parte del mismo agresor. A su vez, la Fiscalía invoca el artículo 8, referido a la tentativa, que establece que quien comienza la ejecución del delito mediante actos idóneos e inequívocos y no logra consumarlo por causas ajenas a su voluntad puede recibir una sanción correspondiente a una parte de la pena prevista para el delito consumado.

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La acusación, por lo tanto, sostiene como hipótesis que Cerimedo habría actuado como autor intelectual y mediato del ataque, mientras que los dos hombres que dispararon contra Beller serían los ejecutores materiales que todavía deben ser identificados. La investigación, sin embargo, permanece abierta. De hecho, la propia Fiscalía dejó asentadas numerosas medidas pendientes, entre ellas pericias telefónicas, informáticas y balísticas, análisis de las cámaras de seguridad y la identificación de quienes participaron directamente de la agresión.