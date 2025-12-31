Cortes de luz en plena ola de calor: dónde reclamar ante Edesur, Edenor y el ENRE

En medio de las altas temperaturas que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una falla en el sistema eléctrico dejó sin servicio a cientos de miles de usuarios en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Según informó Edesur, pasadas las 12 del mediodía de este miércoles se registraban 6.688 usuarios sin suministro, en un contexto de alta demanda energética. A ese número se sumaron otros 2.235 usuarios reportados por Edenor. Durante la madrugada, la cantidad de hogares sin luz en el AMBA llegó a superar el millón .

Miles de usuarios de AMBA afectados por los cortes de luz

La combinación de temperaturas extremas y el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores llevó la demanda eléctrica a niveles críticos, un escenario que suele poner en tensión al sistema de distribución.

Cómo hacer el reclamo por falta de luz en Edesur

Los clientes de Edesur pueden reclamar por falta de servicio a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 11 6187-6995

11 6187-6995 Teléfono: 0810-222-0200

0810-222-0200 Emergencias: 0800-333-3787

0800-333-3787 Online: mediante la app Edesur o la Oficina Virtual, en la sección Informes y luego Informar corte de luz

mediante la app o la Oficina Virtual, en la sección y luego Redes sociales: mensaje privado a la cuenta oficial de Facebook de Edesur

Los clientes de Edesur pueden reclamar por falta de servicio a través por llamada o redes sociales

Cómo reclamar si no tengo luz ante Edenor

Por su parte, los clientes de Edenor pueden realizar el reclamo por falta de suministro a través de:

WhatsApp: +54 9 11 3900-0000

+54 9 11 3900-0000 Línea telefónica: 0800-666-1000

0800-666-1000 Mensaje de texto: enviar un SMS al 28456 con la palabra LUZ y, a continuación, el número de cuenta sin espacios

enviar un SMS al 28456 con la palabra y, a continuación, el número de cuenta sin espacios Online: a través de la web edenordigital.com

Edenor tiene líneas específicas para reclamar cortes de luz

Reclamos ante el ENRE

Además, los usuarios de ambas compañías pueden reclamar por cortes de suministro eléctrico ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mientras dure la interrupción.

Desde el organismo aclaran que, antes de realizar el reclamo, es necesario verificar que no se trate de un corte programado. En caso de descartarlo, se puede solicitar la restitución del servicio y una bonificación por corte prolongado —cuando la interrupción se extiende por 15 horas consecutivas o más— o por corte reiterado, ante cuatro o más interrupciones en un mismo mes calendario.

Para realizar el trámite se requiere contar con:

Número de identificación según la distribuidora : número de cliente para Edesur o número de cuenta para Edenor

: número de cliente para Edesur o número de cuenta para Edenor Número de reclamo efectuado ante la empresa distribuidora

efectuado ante la empresa distribuidora Fecha y horario de inicio y finalización del corte o de las deficiencias registradas

de inicio y finalización del corte o de las deficiencias registradas Domicilio completo (entre calles, localidad, barrio, partido y código postal)

En medio de cortes de luz, se viene un aumento significativo para enero

Mientras miles de usuarios sufren las consecuencias de los cortes de luz en medio de una ola de calor, el Gobierno nacional aseguró que el ENRE realizó un seguimiento del evento en tiempo real: "Durante el seguimiento en tiempo real del evento, el ENRE detectó una cantidad significativa de cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, así como transformadores con niveles de cargabilidad alarmantes", señalaron desde el ente regulador.

A la hora de hacerse cago, Javier Milei y su entorno no asumen culpas, guardan sus cartuchos (o bolsillos) para los aumentos que planean: se fijó un alza de 2,5% en las tarifas de luz y gas que regirán para enero de 2026. Mientras las boletas de AySA aumentarán 4% a partir del próximo mes para los usuarios del AMBA.