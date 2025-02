"De Videla a Milei, seguimos acá": el pueblo en las calles contra el discurso violento y repleto de odio del Presidente

Este sábado, miles de personas se congregaron en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista en repudio a los discursos discriminatorios del presidente Javier Milei. La movilización partió desde el Congreso y culminó en Plaza de Mayo, en un gesto de resistencia y lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y otros sectores vulnerados por las políticas del actual gobierno. Desde su llegada al poder, Milei viene promoviendo un discurso de odio, vinculando la homosexualidad con la pedofilia en foros internacionales y desplegando una narrativa misógina que ha despertado el repudio de distintos sectores sociales y políticos. En este contexto, la marcha no solo se convirtió en un acto de defensa de los derechos conquistados, sino también en una advertencia de que la sociedad argentina no tolerará retrocesos.

Marcha Federal del Orgullo: Repudio a los dichos de Milei 🌈✊



Organizaciones sociales, políticas y sindicales se movilizan desde el Congreso hasta Plaza de Mayo#MarchaDelOrgullo #Diversidad #DerechosHumanos pic.twitter.com/aatjzBSx3s — Big Bang News (@bigbangnw) February 1, 2025

Florencia, una de las manifestantes, expresó su indignación ante los ataques del presidente contra la diversidad: "Nos mueve el orgullo, la rabia y la desobediencia. Nos han deshumanizado, nos han pisoteado, pero no vamos a retroceder". Su testimonio refleja el sentimiento de una multitud que, ante el avance del discurso de odio desde el gobierno, decide salir a las calles con determinación.

📢🌈 "Nos mueve el orgullo, la furia y la rebeldía ante el odio de Milei y su gobierno. No vamos a retroceder ni a perder derechos. Somos orgullosamente putos, con sentido de clase y latinoamericano. ¡Toda la sociedad debe acompañar!"#MarchaDelOrgullo #LGBT #NoAlOdio pic.twitter.com/HuNTgJdtSt — Big Bang News (@bigbangnw) February 1, 2025

📢🌈 "Marchamos contra el odio, el biologicismo y el hambre. La lucha es de género, pero también de clase. Nos quieren hacer retroceder, pero aquí estamos, plantándole cara al enemigo fascista. Al enemigo se habla, se lo combate"#MarchaDelOrgullo #LGBT #Antifascismo #NoAlOdio pic.twitter.com/xHBH7xt8RF — Big Bang News (@bigbangnw) February 1, 2025

Para Irina, la lucha trasciende lo identitario y también se inscribe en una batalla de clase: "Nos toca la realidad económica, nos toca el hambre. No es solo un problema de género, sino también de supervivencia". Su testimonio resalta cómo las políticas de Milei afectan de manera transversal a los sectores más postergados del país. Matías, otro de los asistentes, resaltó la importancia de esta movilización en términos históricos: "Es seguir el legado de quienes pelearon en momentos aún más difíciles. Hoy nos toca a nosotros poner el cuerpo y hacernos escuchar". Frente a los ataques del Gobierno, la comunidad responde con unidad y presencia en las calles.

Marcha Federal LGTBIQ+: los manifestantes se movilizan a la Plaza de Mayo

Marcha Federal LGTBIQ+: los manifestantes se movilizan a la Plaza de Mayo

Felicitas, por su parte, subrayó la vergüenza que genera el discurso del presidente a nivel internacional: "Argentina fue modelo en materia de derechos y ahora Milei nos hace retroceder décadas. No podemos permitirlo". También enfatizó en la necesidad de articular la lucha tanto en las calles como en los espacios institucionales, en un año clave de elecciones legislativas. Uno de los grandes cuestionamientos de la jornada estuvo dirigido a la CGT, que, a pesar del creciente descontento social, aún no convocó a un paro nacional. "Por muchísimo menos han paralizado el país. ¿Ahora por qué no lo hacen? Evidentemente, este gobierno les funciona para sus acuerdos personales", sentenció Felicitas.

📢🌈 "No podemos dejar pasar el odio ni las mentiras de Milei. La lucha sigue en lo cotidiano, en cada charla con quienes aún no ven el desastre. Porque muchos la están pasando mal, y es hora de decirlo en voz alta"#MarchaDelOrgullo #LGBT #NoAlOdio #Antifascismo pic.twitter.com/xzIMuCJVQ4 — Big Bang News (@bigbangnw) February 1, 2025

Felicitas analiza la convocatoria, el discurso de Milei en Davos y el rol de la CGT. 🏳️‍🌈✊



"Nos sorprende tener que volver a reivindicarnos y organizarnos con solo un año de mandato. El discurso de Milei en Davos fue vergonzoso"#NoNosCallamos #Argentina #MarchaLGBT pic.twitter.com/DdAu2imlIj — Big Bang News (@bigbangnw) February 1, 2025

El rechazo a Milei no solo provino de los manifestantes, sino también de figuras políticas de distintos sectores. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, coincidieron en su repudio a los discursos de odio del mandatario, al igual que el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien respaldó la movilización y llamó a enfrentar la violencia discursiva del oficialismo. A pesar de la descalificación del gobierno, que intentó minimizar la movilización tildándola de "política", la convocatoria demostró que el descontento es real y masivo. "No hay diálogo con el enemigo fascista, se lo combate", resumió Irina.

Marcha Federal LGTBIQ+: los manifestantes se movilizan a la Plaza de Mayo

Marcha Federal LGTBIQ+: los manifestantes se movilizan a la Plaza de Mayo

La joven reflejó el sentimiento de quienes consideran que no hay margen para negociaciones con un gobierno que atenta contra los derechos fundamentales. Además de su voz, miles de carteles decoraron los alrededores de la Plaza de Mayo: "De Videla a Milei, seguimos acá"; "Milei, engendro del mal"; "La ESI salva a lxs pibxs, tu Dios no. ¡Basta!; "Si la vida de una mujer valiera más que la de un hombre no habrían asesinado a 267 mujeres en 2024", fueron algunos de los mensajes.

Marcha Federal LGTBIQ+: los manifestantes se movilizan a la Plaza de Mayo

Marcha Federal LGTBIQ+: los manifestantes se movilizan a la Plaza de Mayo

Lo que quedó claro con la Marcha Federal del Orgullo es que el pueblo argentino no está dispuesto a permitir que los derechos conquistados sean pisoteados. La calle se volvió, una vez más, el escenario de la resistencia frente a un gobierno que busca imponer su agenda de odio y represión. El mensaje es claro: Milei y su política de exclusión encontrarán un pueblo en pie de lucha.