Del "¿vamos en vivo o se edita?, al "cobrás cinco palos para..."": el baile que le pegaron a Manuel Adorni

Y un día, Manuel Adorni tuvo que dejar a jugar al Age of Empires. El Gobierno libertario quedó más expuesto que nunca, después de que estallara el escándalo por la millonaria estafa cripto que el propio Javier Milei promocionó desde sus redes sociales. La "cuidada" entrevista con Jonatan Viale no ayudó en nada al relato oficialista y el vocero presidencial, sindicado como uno de los funcionarios que acercó a los estafadores al presidente, tuvo que ponerle el pecho a las balas.

El primer baño de realidad se dio en la mismísma Casa Rosada cuando el martes, después de un día de silencio absoluto, Adorni se volvió a poner el traje y enfrentó a los periodistas acreditados. Después de más de diez minutos de un monólogo cargado con anuncios poco relevantes, el micrófono se abrió y las preguntas se hicieron presentes.

La perlita de la jornada la protagonizó el periodista Fabián Waldman, quien no titubeó a la hora de chicanear al vocero presidencial. "¿Qué tal? Buenos días, ¿vamos en vivo o se edita esta conferencia?", le espetó el periodista, en alusión al papelón por la censura de la nota que Viale le hizo a Milei. "Ah, estás picarón", esquivó, para luego esconderse detrás de un vaso de agua.

"Me dejaste pensando. Tamaña estupidez la que planteaste recién, cuando vos sabés muy bien que estas conferencias, excepto los anuncios que son grabados, siempre son en vivo. Por lo cual, técnicamente es un imposible cortar en vivo una conferencia", se envalentonó el vocero presidencial.

Horas más tarde, Adorni desembarcó en territorio amigo: dio una entrevista en vivo con Antonio Laje y, spoiler alert: esta vez no tuvieron ningún problema con los micrófonos. "¿Qué efecto puede tener el escándalo cripto en la imagen y el prestigio del Gobierno?", indagó el conductor.

"Nosotros explicamos todo y lo dijo ayer el presidente en la entrevista a la noche. Nosotros no tenemos nada que ocultar, ni versiones distintas que dar. El presidente explicó por qué lo hizo y en tal caso será la Justicia quien deba investigar si hubo algún beneficiado por todo esto", argumentó el vocero.

La credibilidad del presidente es inobjetable, no creo que esté golpeada"

Después de reconocer que fue un error haber propiciado los encuentros de Milei con los acusados estafadores y el que Gobierno deberá tener más cuidado a la hora de definir quiénes se reúnen con el presidente, Laje le tiró un centro: "¿En las notas también van a tener más cuidado?". "¿Por qué?", se desentendió el vocero. "Por lo que pasó ayer con la nota de Jonatan al final", resistió el conductor.

La explicación de Adorni por la nota de Jonatan Viale

"Estuve presente en la nota, como estoy presente; excepto en las que hace en vivo, como cuando viene acá (por el programa de Laje). El presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter y en la charla con Jonatan Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial o de quién lo iba a acompañar en el proceso judicial", contextualizó el funcionario.

Luego, Adorni reconoció que en su respuesta Milei se refirió al asesoramiento que pretendía recibir por parte de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación. "El presidente, por su puesto, no está en lo fino jurídico; equivocado en mi parecer y en el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista".

"Santiago Caputo tiene el defecto por así decirlo de la excelencia, notó que eso podría generar confusión en una parte de la audiencia y decidió cortar la nota", explicó, al tiempo que cargó contra el asesor estrella: "Cuando terminó la nota, el presidente le dijo que había sido totalmente innecesario. Santiago habitualmente no está en las notas y por eso no sabe que la dinámica es no cortar las notas".

Santiago Caputo tiene el defecto de la excelencia"

Por fuera de quitarle responsabilidad a la utilización de los recursos del Estado que manifestaba con impunidad el presidente en el mano a mano con Viale, Adorni desestimó otro de los cortes más polémicos de la edición: cuando el periodista reconoce que le habían escrito todas las preguntas.

Milei: Che, ¿no era que se pactaban las preguntas?

Che, ¿no era que se pactaban las preguntas? Viale: Sí, sí; acá (muestra hojas de papel). Estas me las anotó Adorni , estas Karina Milei y ( Santiago ) Caputo estas.

Sí, sí; acá (muestra hojas de papel). Estas me las anotó , estas y ( ) estas. Milei: Me imagino las que te habrá anotado Santi Caputo que es el más malo de todos.

"Vos lo entrevistaste un montón de veces al presidente y todo el mundo sabe que el presidente no sugiere ni una sola pregunta, se sienta y las responde. Ayer en búsqueda de la excelencia se cometió un error técnico y nada más", minimizó.

El cruce twittero con Myriam Bregman

La ex candidata presidencial Myriam Bregman no dudó a la hora de compartir en sus redes sociales el recorte de la entrevista de Viale y fue filosa a la hora de referirse al tema: "Milei ya tiene más jefes que perros". Atento a la conversación en redes, que desde el fin de semana le da un balance negativo a la imagen del presidente, Adorni le respondió: "Myriam, 2%. Fin".

Luego se sumó Nicolás Del Caño. "¿Cobrás más de cinco millones de pesos y eso es lo mejor que se te ocurrió"?", le espetó al vocero. "Se les derrumba todo, temen que también se derrumbe la ilusión de los perros", sumó Bregman. Lejos de estar a la altura, Adorni le puso punto final al cruce: "Myriam, tu nivel de subnormalidad es astronómico. Fin".