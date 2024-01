El decálogo de fake news y la campaña da hate de los libertarios contra Lali Espósito

Lali Espósito se cansó del hate en las redes sociales y el fin de semana colgó una foto donde asegura que no se aguantará las críticas y las Fake News de forma constante, ya que fue atacada miles de veces por muchísimos usuarios de distintas redes sociales luego de las PASO, donde se posicionó abiertamente en contra del presidente actual Javier Milei y recordó que ella quiere vivir en una Argentina donde "no haya diferencias, ni aprovechamiento de la gente".

Una pelea twittera que terminó en una extensa entrevista con Olga donde la artista remarca que ya está harta del hate y que solamente quiere continuar con su carrera, fue reavivada cuando el presidente contestó las críticas del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras reclamar una deuda del Gobierno Nacional que le impide hacerle frente a la crisis que enfrenta su provincia.

"Recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos... Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la Policía, no es problema nuestro", escribió Milei. Además, reposteó un tweet donde un usuario afirmaba que la cantautora había cobrado alrededor de 37.444.000 pesos por una actuación en La Rioja.

Lali Espósito le dedicó un tweet al hostigamiento de Javier Milei.

Pero Lali, al estar acostumbrada a la exposición ya las fake news, se limitó a responder con un posteo de una foto de su último videoclip, donde enseña el dedo medio, sentada en una mesa y rodeada de micrófonos, simulando una conferencia de prensa. "Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news", escribió en un tweet que se volvió viral a los pocos minutos.

Sin embargo, esta pelea entre Milei y Lali viene desde las elecciones primarias, cuando ella escribió "Qué peligro, que triste", cuando el libertario ganó por amplia diferencia y, después de unos días de un hate intenso, salió a hablar: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente".

Javier Milei

Mentras tanto, Javier Milei fue consultado por la prensa sobre el conflicto con la cantante de "Disciplina" y él decidió ningunearla asegurando que "no sabe quién es", aunque meses después sus dedos ardieron tecleando en su contra. "Perdón, no sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular", dijo. Sin embargo, es curioso que haya asegurado que aunque no sabe quien es sí conoce que es una artista popular, entonces, ¿Realmente Milei no sabía quien era Lali Espósito?

Poco después, en Olga, la artista se refirió al tema y expresó: "Uno es donde creció, cómo se crió y también uno es lo que ve en la calle todos los días. Uno es la historia que tiene y yo crecí en una casa donde la historia de nuestro país es heavy y para mí es imposible en este momento no expresarme como ser social. Podría no hacerlo, pero justo en mi caso no soy así".

"Yo entiendo a la gente que está enojada. La gente que me putea, en el fondo no me está puteando a mí. No lo siento personal. Están puteando por lo que están atravesando. Hay gente que dice cosas muy tremendas ante una opinión que no es como la suya, y me parece que hay algo que tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos, porque yo opino muy diferente a un montón de amigos y no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia. Soy medio cabrona y tengo mis convicciones, no es que soy fácil de persuadir, pero puedo escuchar al otro", concluyó Lali intentando darle un marco de coherencia a las críticas que recibe por estar en contra abiertamente del Gobierno.

Lali Espósito.

Entre tanto revuelo en las redes sociales, los libertarios pensaron que habían ganado la pelea mediática con la actriz, pero ella, impoluta, contraatacó y destacó que está muy ocupada como para prestarle atención a los trolls del presidente porque se está enfocando en su carrera musical y en su vida personal. "No me alejo de la música. Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi vida", afirmó.