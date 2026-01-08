El mercado le da la espalda a Milei: alarmantes proyecciones de inflación y a cuánto creen que se irá el dólar

Después de que Luis "Toto" Caputo celebrara el nuevo endeudamiento para poder enfrentar los vencimientos de deuda de enero, el Banco Central publicó un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de diciembre y los datos son alarmantes. Más inflación, dólar más caro y caída de la actividad económica.

💣 ¿Qué es el REM? Un informe que recoge todos los pronósticos de las principales consultoras, bancos y centros de investigación del mercado.

A un mes del anuncio del nuevo esquema cambiario, el mercado no cree en las palabras del ministro de Economía y espera una importante suba del dólar para este año. En el mes de diciembre, el top 10 de los principales actores reconoció que espera una divisa a $1.795. ¿Dato? 60 pesos más que lo que se proyectaba en noviembre.

La inflación, uno de los principales caballitos de batalla de la administración de Javier Milei, también quedó en offside. Según el reporte del Banco Central, los bancos y las principales consultoras esperan un IPC del 2.3% en diciembre y 2% en enero.

En noviembre, la proyección de inflación era del 2.1% para diciembre y 1.9% para enero.

¿Qué es lo que espera el mercado de cara al 2026? Una inflación acumulada del 22.5%, un 2.5% más que lo que se proyectaba hace tan sólo treinta días. El porcentaje podría incrementarse a partir del mes de enero, dado que el Indec comenzará a publicar el índice con la canasta actualizada, en especial en lo que al peso del incremento de tarifas refiere.

Inflación a la suba y dólar a casi $1.800 es lo que se espera para el tercer año de Gobierno libertario. Y, pese a las promesas del equipo económico, el mercado no advierte aún síntomas de reactivación concretos.