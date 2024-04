"Fue un accidente": dos Djs prendieron bengalas en un boliche e incendiaron parte del techo

A menos de dos meses de que seguidores del trapero "El Doctor" encendieran dos bengalas en Niceto Club y fueran repudiados por el hecho, dos DJs redoblaron la apuesta e hicieron lo propio en un boliche de Burzaco en el cual tocaron y llegaron, inclusive, a incendiar parte del techo del lugar. La situación nuevamente figuró como un insulto a la memoria de los 194 jóvenes que murieron el 30 de diciembre de 2004 en el local República de Cromañón.

La viralización del hecho se dio a partir de un video que subió la madre de un concurrente al evento, y en este se ve a Pereira Remix y Tuti dj con las bengalas encendidas en claro sentido al techo, que estaba cercano por la altura del escenario de Cluster Club, el boliche que se encuentra sobre la rotonda Los Pinos. Tras lo sucedido, las autoridades municipales clausuraron el local, el cual desde el miércoles se encuentra con una faja de clausura rodeando sus ingresos.

Cuando las cámaras de El Trece fueron hasta el lugar a registrar lo sucedido, un joven de nombre Nicolás se presentó ante los periodistas para dar su versión, en condición de organizador de la fiesta que había ocurrido el último fin de semana. El hombre detalló que, mientras que "normalmente se utiliza chispa fría" como efecto especial para sumarle al show, en esta oportunidad se usaron "chispas de pistola", las cuales no se van a volver a utilizar en este tipo de eventos.

"Fue un accidente, no voy a prender una bengala para que no se prenda fuego algo", amplió el organizador. "No permití una segunda tirada de la pistola, y no la vamos a utilizar más en mis eventos", añadió, mientras que avisó que el local quedó "clausurado" y que "van a arrancar con las reformas y pagar las multas".

"El techo es ignífugo y está preparado para que no encienda. En este caso, al tirar papeles, quizás quedaron ahí y agarró un poquito el fuego. De igual manera, se apagó. Ni bien pasó, personal de seguridad subió con matafuegos para prevenir", precisó Nicolás. "Nadie va a hacer eso para que suceda una tragedia. Gracias a dios no pasó nada, si bien estaba todo prevenido para que no pase", sumó.

A mediados de febrero, había sucedido lo mismo en Niceto. Pero en este caso la iniciativa había surgido por parte del público. "Estaba tocando El Doctor y lo que sucedió fue justamente lo que se ve en el video. Alguien prende dos bengalas llegando al final del show, era el último tema", reveló en aquel entonces Marco Vandoni, uno de los concurrentes al recital. "El tema termina sin bengalas y se prenden las luces del local", agregó en diálogo con el canal TN.

Así quedó por dentro el boliche Cromañón donde fallecieron 194 jóvenes.

"Quienes estaban adelante, por la euforia del recital, siguieron saltando. Los que estábamos más atrás, estábamos todos shockeados", confesó el joven. "¿Cómo llegó a pasar esto con toda la historia que tenemos en el país?", se preguntó. Luego contó que la evacuación se dio después de que el show finalice y aseguró que fue "una salida normal" en la que "se termina la noche y prenden las luces".

Por otro lado, desde Niceto Club emitieron un comunicado donde se desentendieron de lo que ocurrió en su local. "Durante el recital del artista El Doctor, realizado en la noche del sábado en Niceto Club, desde el público se encendieron bengalas de humo, lo que obligó a la cancelación del evento, así como a la activación del protocolo de evacuación de incendios o SAP (Sistema de Autoprotección) y a tomar otras medidas de seguridad pertinentes", afirmaron desde el negocio.

Este tipo de hechos atentan contra la memoria por los 194 muertos y los más de 1.400 heridos que dejó la tragedia de Cromañón. "Ni la bengala, ni el rocanrol, a nuestros pibes los mató la corrupción", cantaron las generaciones que pidieron justicia por el caso. Ahora queda claro que el género musical no hizo a la problemática, y que hasta a veces son los mismo artistas quienes desconocen su rol.