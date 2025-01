"Me estoy muriendo": el desgarrador anuncio de Pepe Mujica al extenderse el cáncer

José "Pepe" Mujica confirmó que el cáncer de esófago que padecía se extendió en su cuerpo y tomó su hígado comprometiendo su salud, ya que "no me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta". La revelación se dio en el marco del semanario Búsqueda, donde aprovechó para despedirse públicamente.

Debido a su complicada salud, el ex presidente de Uruguay ya no se encuentra con las fuerzas que lo caracterizaron durante su carrera. Es así que suplicó una era de descanso absoluto: "Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas, ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso".

Pepe Mujica dio un doloroso anuncio cargado de nostalgia y despedida

Mujica explicó que el cáncer en el esófago le "está colonizando el hígado". Pese a dar batalla a esta enfermedad, llegó el momento de aceptar algunas leyes universales: "No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", fue el fuerte relato con lágrimas en los ojos ante una Lucia Topolnsky que empatizó en el dolor: "Me estoy muriendo", lamentó.

El ex mandatario se cansó de los tratamientos, es por esto que no sólo suplico a los periodistas que lo dejen morir en paz, sino que el pedido se extendió a los médicos: "Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple".

Actualmente, Pepe Mujica se encuentra en proceso de recuperación de una intervención que tuvo el pasado 27 de diciembre, cuando le colocaron un stent en el esófago para mejorar su capacidad de ingerir alimentos y bebidas por vía oral, comprometida luego del tratamiento por el cáncer que padece.

Al ex mandatario no le faltó nada por hacer en su camino profesional, es por esta razón que se despidió de la gente, de aquellos que lo siguieron hasta el día de hoy y confesó que su máximo deseo es descansar y mantener en pie su chacra, mientras se avecina el descanso eterno.

"Yo me voy a morir acá. Ahí afuera hay un sequoia grandote (un árbol que él cultivó de una semilla que le regalaron). Está Manuela enterrada ahí (su perra). Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está", habló sobre su futuro cuando ya no esté en el plano terrenal.

Pepe Mujica se despide públicamente y pide transitar su último tramo en paz

"Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos", expresó Pepe Mujica quien, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de proponer una reflexión sobre la política.

"Segundo, me despido de mis compañeros, los simpatizantes y todos los demás. Hace más de cinco años que no voy a un organismo de dirección. La realidad social y política no pasa por mi rancho. Ahora... tengo mis simpatías y cuando puedo dar una manito, la doy. Pero no soy un viejo consultor, que me tienen que pedir permiso. No, por el contrario. Los compañeros que manejan la 609 son ellos", y ahora estas palabras hayan sido una despedida que le permiten retirarse en paz, su confesión causó gran dolor a cientos de personas.