Milei volvió a atacar a María Becerra, mientras Jony Viale y Bullrich se mofan de ella: "Kirchnerista mentirosa"

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un ataque en redes sociales, y una vez más dirigido a la cantante María Becerra, quien cuestionó la respuesta del Gobierno ante los incendios forestales en la Patagonia y Corrientes que ya dejaron miles y miles de hectáreas devastadas. El mandatario no solo desacreditó el reclamo de la artista, sino que lo hizo con burlas y descalificaciones personales, desviando la discusión de la emergencia ambiental que motivó el pedido de ayuda. Todo comenzó cuando Becerra, durante un recital en Neuquén, instó a sus seguidores a colaborar con donaciones para combatir los incendios en El Bolsón. "Si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros", sostuvo, poniendo en evidencia una realidad que afecta a cientos de familias y miles de hectáreas arrasadas por el fuego.

El nuevo ataque de Milei a Becerra

Lejos de responder con datos o medidas concretas, Milei reaccionó con un apodo despectivo, llamándola "María BCRA", en un intento de ridiculizarla al vincularla con el Banco Central, institución a la que insiste en cerrar y aún no lo hace. Además, la acusó de hablar sin fundamentos y la comparó con otras figuras del espectáculo que manifestaron críticas a su gestión, como Lali Espósito a la que tildó como "Ladri Depósito".

Lo cierto es que este viernes, el mandatario realizó otro posteo en su cuenta de X contra Becerra; "Pato Bullrich poniéndole los puntos a la operadora kirchnerista mentirosa de María BC RA (un juego de palabras con las siglas del Banco Central y el apellido de la cantante) ¿Hablará estupideces de forma permanente o sólo contra insumo monetario?", escribió. Junto a la publicación, sumó un recorte de la entrevista que le brindó la ministra de Seguridad a Jony Viale por la pantalla oficialista de TN.

Allí se lo escucha al periodista y a la funcionaria burlarse de María, comparándola con ironía -al igual que el presidente- con el Banco Central. En ese sentido, Bullrich, también se sumó al ataque, descalificando a la cantante y asegurando que "no entiende nada" sobre la organización del combate contra el fuego. "En primer lugar le voy a decir a Becerra que no entiende nada. Todos los medios aéreos que la Argentina tiene están a disposición", afirmó.

Y agregó: "Ahora, no pueden estar todos los medios aéreos porque si yo mando todos los medios aéreos a las zonas del sur y como comenzaron, por ejemplo, incendios en corrientes, no llego a Corrientes. Entonces uno tiene que tener una planificación. Uno tiene que tener una planificación geoestratégica, ir mirando todos los días cómo se comportan". Sin embargo, las declaraciones de la ministra de Seguridad dejaron más dudas que certezas: mientras insistía en la existencia de una supuesta estrategia "geoestratégica" para enfrentar la emergencia, los incendios seguían fuera de control en varias provincias del país.

De acuerdo con Bullrich, el país tiene "un sistema en el que todos los días medimos qué es lo que puede pasar". "Ahora, no podemos medir a un incendiario que te va al Bolsón y te quema. Ese incendio con el acelerante caminó en 3 horas 9 kilómetros y quemó 130 casas. Acá lo que hay que hacer es poner plata para perseguir a los terroristas que están en la Argentina. Los brigadistas están donde tienen que estar y la Argentina es solidaria. Vinieron aviones de Córdoba, de Catamarca, de Santiago del Estero, vinieron brigadistas de Mendoza... de todo el país Ahora, los incendios se combaten con organización", expresó.

Pese a que las hectáreas quemadas en Corrientes, por dar el mismo ejemplo que dio la funcionaria, superan las 100 mil, Bullrich afirmó que tener "más brigadistas de lo que tenés que tener son un incordio y un problema". "Entonces, los que saben, hablen ¿Quieren juntar plata? Bienvenido. Lo de Becerra no hay duda que es una crítica política porque dijo que el Estado no está. El Estado argentino, a nivel nacional, está. El gobierno de la provincia está. El gobierno municipal está. Las fuerzas de seguridad están. Dicen cosas que no son verdad. Aparte, California se prendió fuego y nosotros logramos parar nueve puntos de incendio en todo el país", sentenció.

Javier Milei atacó en un tuit a María Becerra y Lali Espósito, a quienes bautizó María BCRA y Ladri Depósito.

El episodio refleja una preocupante tendencia del Gobierno a desacreditar cualquier crítica con agresiones personales en lugar de responder con gestión y soluciones concretas. La descalificación de artistas que expresan preocupación social no es nueva en la administración de Milei, quien ya apuntó contra Lali Espósito y otras figuras públicas por manifestar posturas que no se alinean con su discurso.

Mientras el presidente se enfrasca en disputas en redes sociales, los incendios siguen devastando la Patagonia y otras regiones del país. La discusión central debería girar en torno a cómo fortalecer los recursos para prevenir y combatir el fuego, pero la estrategia del Gobierno parece ser otra: desviar la atención con peleas mediáticas que solo profundizan la polarización social. María Becerra, con su llamado a la solidaridad, expuso una realidad incuestionable: la respuesta estatal ha sido insuficiente. Y ante esa evidencia, la reacción del Gobierno no fue mejorar la gestión, sino atacar a quien se atrevió a señalarlo. En un país que arde, la prioridad presidencial parece ser otra.