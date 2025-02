Pedro Sánchez arremetió contra Feijóo y lo comparó con el escándalo cripto de Milei: "Colosal engaño"

En una encendida sesión de control en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó una dura crítica contra el líder opositor Alberto Núñez Feijóo, comparándolo con el escándalo de la criptomoneda $Libra que salpica al presidente Javier Milei. "Después de escucharlo una y mil veces en las sesiones de control, es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos: un colosal engaño", disparó Sánchez.

El mandatario español cuestionó con dureza el rol de Feijóo al frente del Partido Popular (PP), acusándolo de propagar "bulos y crispación" en lugar de presentar propuestas concretas. "Usted vino aquí prometiendo una política para adultos basada en pactos de Estado y moderación, pero lo que trajo fue desinformación y confrontación", sentenció. Sánchez también apuntó contra los colaboradores cercanos de Feijóo, mencionando a Miguel Tellado, González Poch y Miguel Ángel Rodríguez, a quienes señaló como responsables de amenazas a medios de comunicación y de utilizar datos privados con fines políticos.

El presidente del Gobierno denunció: "Gente que amenaza en redes sociales con cerrar medios de comunicación y que defiende lo indefendible, como la mala gestión de Ayuso en las residencias de mayores durante la pandemia". La intervención de Sánchez se produjo en medio de una escalada de tensiones políticas en España, mientras el PP endurece su oposición al Ejecutivo. La comparación con el escándalo de la criptomoneda $Libra de Milei no fue casualidad: en Argentina, la promoción de dicho activo por parte del presidente argentino generó un escándalo al desplomarse su valor tras una ola especulativa, dejando a miles de inversores con grandes pérdidas.

Pedro Sánchez

La intervención de Sánchez concluyó con una contundente frase que desató aplausos entre los diputados oficialistas: "Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero lo que sí sé es que España no merece la oposición que usted hace". Mientras tanto, Feijóo, visiblemente incómodo, evitó responder de inmediato a las acusaciones. Este episodio reaviva la disputa entre el Gobierno de Sánchez y la oposición del PP, marcando un nuevo capítulo en la polarización política en España.

Al mismo tiempo, trae al recuerdo su conflictiva relación con Milei, la cual escaló en a su punto más álgido el año pasado cuando, en un acto de la fuerza española ultraderechista VOX, Milei acusó de "corrupta" a la pareja de Pedro Sánchez. En aquella oportunidad, el país europeo decidieron retirar a la embajadora en la Argentina y solicitaron las disculpas públicas del libertario, las cuales no sólo nunca llegaron, sino que el libertario redobló la apuesta y tildó al español de burro.