Polémica por Lumilagro: usuarios compararon sus termos con modelos chinos que cuestan siete veces menos

La histórica fabricante de termos Lumilagro atraviesa una profunda reconversión productiva que impactó de lleno en el empleo. Tras una caída del 50% en las ventas, la firma redujo su planta laboral, despidió a 170 trabajadores y modificó su esquema de producción: ahora importa componentes desde Asia y fabrica parte de sus productos en el exterior.

La compañía, fundada en 1941 y convertida en un símbolo de la industria nacional, decidió apagar los hornos de su planta de Tortuguitas y dejar de fabricar localmente las ampollas de vidrio de sus tradicionales termos.

Lumilagro atraviesa una profunda crisis con una caída del 50% en las ventas

Semanas atrás, el director de la empresa, Martín Nadler, justificó que el ajuste en la estructura fue consecuencia directa de la caída del consumo y del nuevo escenario económico. "En 2022 teníamos 220 trabajadores, pero en los últimos dos años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario. Fue un proceso dolorosísimo", afirmó el empresario.

El cambio más significativo fue el traslado de parte de la producción al exterior. La empresa dejó de fabricar las ampollas de vidrio en Argentina y ahora las importa desde India y Vietnam. Además, gran parte de los termos de acero que comercializa la marca se producen actualmente en China.

Lumilagro dejó de producir e importa desde China

Desde la compañía señalan que el nuevo esquema responde a una combinación de factores: la caída del consumo, el aumento de los costos productivos y la competencia con productos importados, que, según la firma, se incrementó en el último tiempo.

En medio de este escenario, en las redes sociales surgieron críticas y cuestionamientos sobre la nueva estrategia de producción de la empresa. "¿Viste que Lumilagro ahora importa un termo chino?", escribió una usuaria en X.

La verdad detrás de los termos Lumilagro

"Porque dice que es más barato que producirlo y que es de mejor calidad. ¡Bueno, ahorrate unos (muchos) mangos y compralo en China directamente y listo!", agregó, junto a imágenes que rápidamente se viralizaron.

En una de las fotografías compartidas puede verse que la página oficial de Lumilagro ofrece el termo por casi $52.000. En otra captura, un producto de diseño prácticamente idéntico, aunque sin la marca Lumilagro, aparece publicado en una plataforma china por un valor cercano a los $7.000.