¿Te quedaste sin WiFi con Telecentro? Guía rápida y fácil para restablecer el servicio

29 Diciembre de 2025 14:31
El caos y la desesperación se apoderaron de miles de hogares y oficinas este lunes al mediodía, cuando una falla masiva en el servicio de internet de Telecentro dejó a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires sin conexión. Las redes sociales rápidamente se llenaron de quejas y memes, mientras la palabra "Telecentro" se convertía en tendencia.
"Para los que tienen Telecentro, yo laburo ahí y nos reportaron que hay una caída masiva de Wi-Fi en CABA y provincia", publicó el usuario @cafeyeux en X, reflejando el malestar generalizado.
El problema, según informaron algunos usuarios, radica en los servidores DNS de Telecentro, lo que significa que los módems parecen estar funcionando normalmente, pero la conexión a internet no llega. Además, quienes intentaron comunicarse con las sucursales virtuales o los canales de soporte se encontraron con líneas colapsadas.
Si bien Telecentro ya está trabajando para solucionar la falla, muchos necesitan una solución inmediata para seguir trabajando, estudiando o simplemente disfrutando de una serie. Por eso, BigBang trae una guía sencilla que circula por redes sociales para restablecer la conexión temporalmente:
Desde una computadora
- Ir al Panel de control
- Clic en Centro de redes y recursos compartidos
- Seleccionar la red actual y hacer clic en Propiedades
- Buscar la opción Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y hacer clic en Propiedades
- Marcar la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS
- En Servidor DNS preferido, escribir: 8.8.8.8
- En Servidor DNS alternativo, escribir: 8.8.4.4
- Guardar los cambios y reiniciar el navegador
Desde un celular (Android)
- Ir a Configuración
- Entrar a WiFi y selecciona tu red actual
- Cambiar la configuración de IP a Estática
- En las opciones de DNS, ingresar 8.8.8. como principal y 8.8.4.4 como alternativo.
- Guardar los cambios
Desde un iPhone
- Ir a Configuración y seleccionar WiFi
- Tocar el ícono de información (i) junto a la red
- En la sección de DNS, seleccionar Configurar DNS y cambiarlo a Manual
- Agregar 8.8.8.8 como servidor principal y 8.8.4.4 como secundario
- Guardar los cambios
Cabe aclarar que este procedimiento es completamente reversible una vez que Telecentro restablezca el servicio. Mientras tanto, esta guía puede ayudar a salir del apuro hasta que el servicio vuelva a la normalidad.