¿Te quedaste sin WiFi con Telecentro? Guía rápida y fácil para restablecer el servicio

El caos y la desesperación se apoderaron de miles de hogares y oficinas este lunes al mediodía, cuando una falla masiva en el servicio de internet de Telecentro dejó a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires sin conexión. Las redes sociales rápidamente se llenaron de quejas y memes, mientras la palabra "Telecentro" se convertía en tendencia.

"Para los que tienen Telecentro, yo laburo ahí y nos reportaron que hay una caída masiva de Wi-Fi en CABA y provincia ", publicó el usuario @cafeyeux en X, reflejando el malestar generalizado.

Telecentro

El problema, según informaron algunos usuarios, radica en los servidores DNS de Telecentro , lo que significa que los módems parecen estar funcionando normalmente, pero la conexión a internet no llega. Además, quienes intentaron comunicarse con las sucursales virtuales o los canales de soporte se encontraron con líneas colapsadas.

Si bien Telecentro ya está trabajando para solucionar la falla, muchos necesitan una solución inmediata para seguir trabajando, estudiando o simplemente disfrutando de una serie. Por eso, BigBang trae una guía sencilla que circula por redes sociales para restablecer la conexión temporalmente:

Desde una computadora

Ir al Panel de control Clic en Centro de redes y recursos compartidos Seleccionar la red actual y hacer clic en Propiedades Buscar la opción Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y hacer clic en Propiedades Marcar la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS En Servidor DNS preferido, escribir: 8.8.8.8 En Servidor DNS alternativo, escribir: 8.8.4.4 Guardar los cambios y reiniciar el navegador

Desde un celular (Android)

Ir a Configuración Entrar a WiFi y selecciona tu red actual Cambiar la configuración de IP a Estática En las opciones de DNS, ingresar 8.8.8. como principal y 8.8.4.4 como alternativo. Guardar los cambios

Desde un iPhone

Ir a Configuración y seleccionar WiFi Tocar el ícono de información (i) junto a la red En la sección de DNS, seleccionar Configurar DNS y cambiarlo a Manual Agregar 8.8.8.8 como servidor principal y 8.8.4.4 como secundario Guardar los cambios

Gente, se cayó Telecentro.

Por lo que estoy viendo es solamente los DNS.

Si están en el celu o en la PC pueden poner manualmente los dns de #google: 8.8.8.8 y sale navegando.#telecentro #internet #dns pic.twitter.com/gUqugsGUH2 — Gus Kovax (@GusKovax) December 29, 2025

Cabe aclarar que este procedimiento es completamente reversible una vez que Telecentro restablezca el servicio. Mientras tanto, esta guía puede ayudar a salir del apuro hasta que el servicio vuelva a la normalidad.