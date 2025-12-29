Alarma por Lowrdez Fernández: el dolor por una muerte que también golpeó a Jimena Barón

Sin dudas, Lowrdez Fernández vive momentos complicados tras el episodio que terminó con la detención de su ex pareja. En las últimas horas, unos videos de la cantante prendieron las alarmas: se mostró profundamente afectada por la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli en Instagram, y su mamá, Mabel, confirmó que la pérdida la dejó devastada.

Paula Varela, en Lape Club Social, mostró los videos que la artista publicó el fin de semana en sus redes sociales, hablando de su amiga fallecida, y contextualizó: "Falleció una amiga de Lowrdez. Ariana Falcó Aureli era artista, guitarrista. A partir de esto, Lowrdez hizo un par de historias y preocupa cómo se la ve".

Lowrdez Fernández se mostró completamente afectada por la muerte de su amiga, Ariana Falcó Aureli

En las imágenes, se puede ver a la cantante completamente quebrada, llorando sin consuelo. "Era amiga nuestra", es una de las pocas frases que se logra entender entre el balbuceo y el llanto de Fernández.

En este contexto, la madre de la cantante habló con equipo encabezado por Sergio Lapegüe: "Ella tiene mucha angustia, por eso tiene que tener otro tipo de tratamiento. La última recaída de Lowrdez no la sé, porque son intermitentes", comenzó sobre el bienestar físico, mental y emocional de su hija.

En referencia a la inestabilidad de la artista, Mabel contó sobre la noche de Navidad: "Vino a pasar Noche Buena con nosotros, con la familia. Estuvo re bien, se quedó a dormir lo más bien. Todavía yo la cargaba porque le decía ahora si voy a ir a ver el show", explicó en referencia al regreso de Bandana.

Sobre el fuerte impacto que tuvo en Lowrdez la muerte de Aureli, Mabel concluyó: "Empezaron todas las reflexiones existenciales, de ' pude haber sido yo '", confesó y siguió: "El domingo fue el velatorio de esta chica. Yo les dije a las amigas que se iba a derrumbar, y se derrumbó".

Con un mensaje en Instagram, Jimena Barón despidió a la bajista, Ariana Falcó Aureli.

"En casa siempre hablamos de la muerte, de lo que pasa más allá de la muerte; me llama la atención que lo haya tomado de esta forma, aunque lo que le pasó es muy reciente", dijo, antes de aclarar que es Valeria Gastaldi quien "la levanta mucho" y que fue fundamental para ayudarla a salir adelante.

Otra famosa que se mostró afectada por el fallecimiento de la bajista fue Jimena Barón: "No tengo palabras. Solamente agradezco el honor de haberte disfrutado. Hasta siempre Ari preciosa", escribió en una historia de Instagram junto a una foto con la artista en una de sus últimas giras.